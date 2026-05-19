La Mancomunitat de la Conca d'Òdena ofereix un curs gratuït d’auxiliar de lampisteria i electricitat
La formació d’auxiliar de lampisteria i electricitat s'adreça a persones aturades que vulguin formar-se en un perfil molt buscat per les empreses de la Conca
La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) posa a la disposició de les persones de la localitat majors d'edat i en situació d'atur, un nou curs gratuït d'auxiliar de lampisteria i electricitat. El curs va dirigit a tothom que es vulgui formar en oficis amb alta demanda al sector industrial.
El curs inclou formació pràctica, pràctiques en empreses i acompanyament laboral. El seu inici és el 15 de juny i s'allarga fins al 31 de juliol. En total la seva durada és de 140 hores sense comptar les pràctiques en empreses. Aquestes permetran que els coneixements adquirits siguin aplicats en un entorn laboral real. A més, la persona que el realitzi també disposarà d'acompanyament laboral per facilitar la inserció de les persones participants.
Les persones interessades en el curs d’auxiliar de lampisteria i electricitat poden informar-se i inscriure’s trucant al 609 022 014, o escrivint a concaindustrial@micod.cat. Trobaran més informació al web www.micod.cat.
Aquest curs se suma a les formacions que aquest 2026 ja ha ofert la Mancomunitat, com ara el curs de Muntatge d’Instal·lacions de climatització i renovables, el curs de Tècnic/a en Rehabilitació Energètica d’Edificis i Locals, que finalitzarà el mes de juny, o la formació vinculada a la gestió empresarial, encara en marxa. Aquest any ja s’han format més de 30 persones i s'espera una inserció laboral de més del 80% de l’alumnat.
