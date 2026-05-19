La MICOD obre inscripcions per a un curs gratuït d’auxiliar de lampisteria i electricitat amb alta demanda laboral
La formació s’adreça a persones aturades de la Conca d’Òdena i inclou pràctiques en empreses i acompanyament per a la inserció laboral
Ruben Costa
La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) ha obert les inscripcions per a un nou curs gratuït d’auxiliar de lampisteria i electricitat, adreçat a persones aturades de la Conca d’Òdena majors d’edat que vulguin formar-se en un ofici amb alta demanda de professionals al territori. La formació començarà el 15 de juny i s’allargarà fins al 31 de juliol de 2026, amb una durada de 140 hores lectives, a les quals s’afegiran pràctiques en empreses de la zona. L’objectiu és que l’alumnat pugui aplicar els coneixements adquirits en un entorn real de treball i conèixer de primera mà el funcionament del sector.
El curs combinarà continguts tècnics en lampisteria i electricitat amb el desenvolupament de competències professionals i personals, així com acompanyament laboral per facilitar la inserció dels participants. Segons la MICOD, es tracta de dos àmbits amb necessitats creixents de relleu i incorporació de perfils qualificats.
Aquesta formació se suma a altres programes impulsats per la Mancomunitat durant el 2026, com el curs de Muntatge d’Instal·lacions de climatització i renovables, el de Tècnic/a en Rehabilitació Energètica d’Edificis i Locals o accions vinculades a la gestió empresarial. Enguany, més de 30 persones ja s’han format amb una previsió d’inserció laboral superior al 80%. Les persones interessades poden obtenir més informació i formalitzar la inscripció a la web www.micod.cat.
