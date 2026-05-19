Neix l’entitat Pubillatge de Vilanova del Camí per impulsar la tradició entre els joves
L’associació vol donar suport a les famílies, reforçar la presència del municipi dins el pubillatge català i apropar aquesta tradició a noves generacions
Ruben Costa
L’entitat Pubillatge de Vilanova del Camí ja és una realitat. Constituïda oficialment el setembre de 2025, l’associació neix amb la voluntat de donar suport als joves hereus i pubilles del municipi, acompanyar les famílies que s’endinsen en aquest àmbit i reforçar la presència de Vilanova del Camí dins del moviment del pubillatge català.
La presidenta de l’entitat, Marta Monjo, explica que la iniciativa va sorgir arran de l’experiència compartida per diverses famílies vinculades al pubillatge. “Quan entres en aquest món vas molt perdut. No saps ben bé on vas ni què et trobaràs. Volíem crear una estructura que ajudés i acompanyés les famílies”, assegura. Actualment, l’associació està formada per tres famílies i compta amb Marta Monjo com a presidenta, David Roig com a tresorer i Montse Galdón com a secretària, tot i que remarquen que l’entitat està oberta a qualsevol persona interessada a implicar-s’hi.
Entre els objectius principals hi ha el de donar visibilitat al municipi arreu del territori a través dels actes de pubillatge. Segons Roig, “quan surts de Vilanova és quan realment descobreixes què significa ser hereu o pubilla”. Els impulsors del projecte destaquen especialment el vessant social i formatiu d’aquest moviment, que permet als joves conèixer altres municipis, crear vincles i compartir experiències amb participants d’arreu de Catalunya i Andorra. L’entitat treballa ara en l’organització d’una de les cites més destacades de l’any: la convocatòria per escollir els nous hereus, pubilles, hereuets i pubilletes de Vilanova del Camí, oberta fins a l’1 de juny. La proclamació dels nous representants es farà el 3 de setembre, coincidint amb el dijous de Festa Major, i seguirà els protocols del Foment del Pubillatge Català, entitat a la qual s’han adherit recentment.
La nova etapa també servirà per reconnectar amb totes les persones que han format part del pubillatge local des de la seva recuperació l’any 2000. Des de l’associació fan una crida tant a la ciutadania com a les entitats del municipi perquè coneguin el projecte i hi participin activament.
