La Nit de la Professió convoca el Premi i la Beca de Recerca 2026 per als professionals de la salut de l’Anoia
Les dues convocatòries, dotades amb 1.500 euros cadascuna, volen impulsar la investigació i nous projectes en l’àmbit de les ciències de la salut
Ruben Costa
La Nit de la Professió 2026 ha obert la convocatòria del Premi i la Beca de Recerca adreçats als professionals de la salut de la comarca de l’Anoia, amb l’objectiu de fomentar la investigació i donar suport a nous projectes vinculats a les ciències de la salut.
El Premi Nit de la Professió reconeixerà treballs de recerca desenvolupats a la comarca, ja siguin inèdits, publicats o presentats en esdeveniments científics durant els darrers dos anys. La convocatòria està dotada amb 1.500 euros. Per la seva banda, la Beca Nit de la Professió, també amb una dotació de 1.500 euros, està destinada a impulsar nous projectes de recerca en l’àmbit de les ciències de la salut que es desenvolupin a l’Anoia entre novembre de 2026 i juny de 2028.
Poden optar tant al premi com a la beca els professionals de la salut que exerceixin la seva activitat a la comarca, tant individualment com en equip, sempre que els projectes comptin amb l’aprovació d’un Comitè d’Ètica d’Investigacions Clíniques (CEIC). La documentació s’haurà de presentar telemàticament abans del 30 de juliol de 2026 a les 23:00 hores, mentre que el veredicte del jurat es donarà a conèixer durant la celebració de la Nit de la Professió, prevista per al 2 d’octubre de 2026.
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- La comunitat islàmica de Manresa condemna les agressions que van patir quatre dones musulmanes aquest diumenge a Manresa
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Una fisio amb 200.000 seguidors a Instagram informarà a Manresa sobre els tabús de la salut pelviana
- El fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols