Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Detenció Jonathan AndicZapateroÀuria FranchFC JoanencNou GlobusLínia orbital ferroviàriaPatum 2026
instagramlinkedin

La Nit de la Professió convoca el Premi i la Beca de Recerca 2026 per als professionals de la salut de l’Anoia

Les dues convocatòries, dotades amb 1.500 euros cadascuna, volen impulsar la investigació i nous projectes en l’àmbit de les ciències de la salut

Guanyadors de la La Nit de la Professió 2025

Guanyadors de la La Nit de la Professió 2025 / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

La Nit de la Professió 2026 ha obert la convocatòria del Premi i la Beca de Recerca adreçats als professionals de la salut de la comarca de l’Anoia, amb l’objectiu de fomentar la investigació i donar suport a nous projectes vinculats a les ciències de la salut.

El Premi Nit de la Professió reconeixerà treballs de recerca desenvolupats a la comarca, ja siguin inèdits, publicats o presentats en esdeveniments científics durant els darrers dos anys. La convocatòria està dotada amb 1.500 euros. Per la seva banda, la Beca Nit de la Professió, també amb una dotació de 1.500 euros, està destinada a impulsar nous projectes de recerca en l’àmbit de les ciències de la salut que es desenvolupin a l’Anoia entre novembre de 2026 i juny de 2028.

Notícies relacionades

Poden optar tant al premi com a la beca els professionals de la salut que exerceixin la seva activitat a la comarca, tant individualment com en equip, sempre que els projectes comptin amb l’aprovació d’un Comitè d’Ètica d’Investigacions Clíniques (CEIC). La documentació s’haurà de presentar telemàticament abans del 30 de juliol de 2026 a les 23:00 hores, mentre que el veredicte del jurat es donarà a conèixer durant la celebració de la Nit de la Professió, prevista per al 2 d’octubre de 2026.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
  2. Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
  3. Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
  4. La comunitat islàmica de Manresa condemna les agressions que van patir quatre dones musulmanes aquest diumenge a Manresa
  5. Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
  6. Una fisio amb 200.000 seguidors a Instagram informarà a Manresa sobre els tabús de la salut pelviana
  7. El fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
  8. La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols

La Nit de la Professió convoca el Premi i la Beca de Recerca 2026 per als professionals de la salut de l’Anoia

La Nit de la Professió convoca el Premi i la Beca de Recerca 2026 per als professionals de la salut de l’Anoia

Pilarín Bayés capta l'essència de la Patum, Berga i el Berguedà, en una nova il·lustració

Pilarín Bayés capta l'essència de la Patum, Berga i el Berguedà, en una nova il·lustració

Presó provisional sota fiança d’un milió d’euros per a Jonathan Andic per l’homicidi del seu pare

Presó provisional sota fiança d’un milió d’euros per a Jonathan Andic per l’homicidi del seu pare

L’edat de jubilació del 2027 ja està fixada: així canviarà la retirada dels treballadors

L’edat de jubilació del 2027 ja està fixada: així canviarà la retirada dels treballadors

El simulacre d'un gran incendi al sud del Solsonès, en imatges

El simulacre d'un gran incendi al sud del Solsonès, en imatges

Imatges de l'agressió patida per quatre dones muslmanes a la baixada dels Drets de Manresa

Igualada es convertirà en la capital de la cuina de vísceres en el Festival Vadefoodies

Igualada es convertirà en la capital de la cuina de vísceres en el Festival Vadefoodies

Javi Hoyos, expert en cor, revela la suposada vila d’Eivissa on futbolistes recrearien ‘La isla de las tentaciones’

Javi Hoyos, expert en cor, revela la suposada vila d’Eivissa on futbolistes recrearien ‘La isla de las tentaciones’
Tracking Pixel Contents