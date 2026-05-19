La nova edició de la Universitat d’Estiu del Campus d’Igualada-UdL posa l'accent en la IA, la salut i la creativitat digital

La Universitat d'Estiu, oberta a tota la ciutadania, obre inscripcions el dimecres 20 de maig

Edifici Ciències de la Salut del Campus Igualada - UdL / Enric Badia

El campus Igualada-UdL acull una nova edició de la Universitat d’Estiu. El programa, obert a tota la ciutadania i reconegut pel Departament d'Educació, impulsa tres propostes formatives. Enguany, del 6 al 10 de juliol, es desenvoluparan els cursos enfocats en la intel·ligència artificial (IA), la comunicació en salut i la creativitat digital.

Les propostes seran cursades als dos equipaments del campus igualadí: a l’edifici Pla de la Massa i a l’edifici Ciències de la Salut.

A l’edifici Pla de la Massa s’hi desenvoluparan dues de les propostes formatives. D’una banda, el curs “Descobreix la intel·ligència artificial: un Estiu de Codi i Creativitat” introduirà els participants en els fonaments de la IA i les seves aplicacions, amb una mirada crítica sobre el seu impacte i les seves possibilitats. De l’altra, “Cricut des de Zero” estarà dedicat a la creativitat digital i a l’ús d’eines de tall intel·ligent aplicades al disseny personalitzat i a projectes de fabricació creativa en l’àmbit DIY.

Pel que fa a l’edifici Ciències de la Salut, acollirà el curs “L’Art de Cuidar amb Paraules: Comunicació i Empatia per Transformar les Relacions Humanes”, centrat en la comunicació humanitzada i la gestió emocional en contextos d’alta complexitat, especialment en l’àmbit sanitari.

Els cursos presencials tenen una durada d'entre 20 i 30 hores i, en funció de la modalitat, permeten obtenir 2 o 3 crèdits ECTS reconeguts per la Universitat de Lleida. Per tal de dur-los a terme no es requereix formació prèvia, sinó que van adreçats a estudiants universitaris, professionals i ciutadania en general.

Les inscripcions s’obriran aquest dimecres 20 de maig i es poden formalitzar a través del web de la Universitat d’Estiu de la UdL.

UdL Universitat Estiu 2026

UdL Universitat Estiu 2026 / Universitat d’Estiu de la UdL

