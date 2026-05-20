Dones amb Empenta celebra 30 anys amb una festa oberta al Museu de la Pell d’Igualada
L’entitat commemora tres dècades de trajectòria amb una jornada gratuïta el 30 de maig, amb activitats familiars, música i un podcast en directe
Ruben Costa
L’entitat Dones amb Empenta arriba al seu 30è aniversari i ho celebrarà amb una festa oberta a tota la ciutadania el proper dissabte 30 de maig, de 10:30 a 14:30 hores, a les Encavallades del Museu de la Pell d’Igualada. La jornada serà gratuïta i està pensada com un espai festiu i de trobada per commemorar tres dècades de treball en defensa dels drets i la justícia social des del territori. L’associació ha destacat que, al llarg d’aquests 30 anys, ha desenvolupat serveis i activitats orientades a generar impacte social i acompanyament a dones, infants, joves i famílies, amb una evolució que l’ha consolidat com una entitat de referència a la Catalunya Central, l’Alt Penedès i el Baix Llobregat.
Durant la presentació de l’acte, la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament d’Igualada, Carlota Carner, ha posat en valor la trajectòria de l’entitat i la seva contribució al teixit social del territori, destacant la seva capacitat de creixement i transformació al llarg dels anys.
La programació de la festa començarà a les 10:30 hores amb una xocolatada popular i l’obertura de portes. A les 11:00 hores està prevista una actuació musical familiar a càrrec de Lali BeGood. A les 12:00 hores tindrà lloc la gravació d’un podcast en directe amb la participació de diverses veus convidades i la conducció d’Adriana Fuertes. La jornada finalitzarà amb un brindis institucional i un vermut musical a partir de les 13:00 hores, que inclourà l’actuació d’un DJ i una exhibició simbòlica a càrrec de les Moixigangueres d’Igualada.
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Jonathan Andic, fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Les dones musulmanes agredides a Manresa: 'Tenim por que ens ho tornin a fer
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- L'OCU adverteix: les amanides preparades de supermercat són perilloses per a la teva salut