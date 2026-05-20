Igualada presenta una programació d’estiu per a joves amb més activitats i noves propostes
El departament de Joventut amplia l’oferta d’estiu amb iniciatives centrades en el lleure, el benestar emocional, l’autoconeixement i la convivència
Ruben Costa
La regidora de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada, Carlota Carner, ha presentat la nova programació d’estiu adreçada als joves de la ciutat, una proposta que enguany creix tant en nombre d’activitats com en varietat d’experiències i que posa especial atenció en el desenvolupament personal i emocional dels participants.
Carner ha destacat que la programació “fa un salt qualitatiu i quantitatiu, amb més activitats que mai i amb noves iniciatives que posen el focus en el desenvolupament personal i emocional dels joves, així com en la creació de vincles i experiències compartides”. Segons ha explicat, l’objectiu és oferir activitats que connectin amb els interessos i necessitats dels joves de la ciutat. Entre les principals novetats destaca el programa Focus Jove, una proposta de cinc setmanes que combina lleure i creixement personal sota el lema “5 setmanes – 5 experiències”. El programa inclou sortides, tallers, activitats esportives, dinàmiques de grup, piscina i altres propostes orientades a fomentar la cohesió, la convivència i l’autoconeixement.
Una altra de les novetats és “Posa’t les piles”, un curs de tècniques d’estudi i gestió de l’estrès pensat per ajudar els joves a preparar el nou curs acadèmic amb més eines i confiança. Els participants podran treballar aspectes com la memòria, la concentració, l’organització de l’estudi i estratègies per afrontar la pressió abans i durant els exàmens. La programació també reforça el treball transversal amb altres departaments municipals i entitats de la ciutat. En aquest sentit, inclou iniciatives compartides com el 2n Campus Esportiu JESA, impulsat conjuntament amb el Departament d’Esports; el casal de teatre juvenil de La Tarima; la proposta musical “En clau d’estiu” de la JOSA, i el casal de podcast organitzat per Barris i Comunitats.
