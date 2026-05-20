Igualada torna a oferir l’estudi assistit gratuït “Suport a l’estiu: Endavant amb l’ESO”
El programa, adreçat a alumnes de secundària, combinarà reforç educatiu i treball emocional durant el mes de juliol
Ruben Costa
El departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada, en el marc del Pla Educatiu d’Entorn, tornarà a impulsar aquest estiu el projecte “Suport a l’estiu: Endavant amb l’ESO”, una iniciativa gratuïta destinada a oferir acompanyament educatiu a alumnes de secundària en grups reduïts. El programa té com a objectiu afavorir l’èxit escolar i la continuïtat educativa dels joves durant el període de vacances, oferint un espai de suport i seguiment acadèmic en un entorn proper i personalitzat.
L’activitat es durà a terme del 29 de juny al 17 de juliol, de dilluns a divendres, en horari de 9:30 a 12:30 hores, a l’Institut Joan Mercader. Està adreçada a alumnes de 1r a 4t d’ESO dels diferents centres educatius de la ciutat. A més del reforç de matèries i l’adquisició de tècniques d’estudi, el projecte també inclourà dinàmiques orientades a treballar la motivació, l’autoconeixement, la cohesió de grup i l’educació emocional. L’objectiu és oferir als participants eines que els ajudin no només en l’àmbit acadèmic, sinó també en el seu desenvolupament personal i emocional
