L’Estival de Jazz d’Igualada celebrarà una nova edició amb concerts i activitats a diversos espais de la ciutat
El festival oferirà del 4 al 7 de juny una programació diversa amb jazz, swing, soul i propostes contemporànies, mantenint l’aposta per la proximitat i els preus populars
Ruben Costa
L’Estival de Jazz d’Igualada arribarà aquest 2026 amb la seva 14a edició, consolidat com una de les cites culturals destacades del calendari igualadí. Del 4 al 7 de juny, el festival tornarà a omplir diversos espais de la ciutat amb una programació centrada en el jazz, les músiques improvisades i les propostes creatives contemporànies.
El festival manté la seva aposta per apropar la música en directe a diferents racons d’Igualada, amb activitats i concerts previstos al Teatre de l’Aurora, el Teatre Municipal Ateneu, La Bastida i la Rambla de Sant Isidre. La programació inclourà sis concerts de gran format i diverses activitats paral·leles, amb entrades a preus populars de 10,00 euros i un abonament especial “Tocats de Jazz” per als tres concerts de pagament per 22,00 euros. Un dels eixos principals del festival tornarà a ser la producció pròpia “CartaBlanca!”, que aquest any protagonitzarà el músic tarragoní Joan Torné. El concert inaugural tindrà lloc el dijous 4 de juny al Teatre de l’Aurora amb un repertori original en format de trio.
La programació seguirà amb el divendres 5 de juny amb Jana Gallifa Quartet a l’Ateneu Igualadí, mentre que el dissabte 6 de juny se celebrarà una de les jornades centrals amb el VadeJazz, una proposta compartida amb Vadefoodies que combinarà música i gastronomia a la Rambla de Sant Isidre. La jornada inclourà actuacions de la JOSA Jazz Band, el Combo Concepte de l’ECMMI, el sextet de Júlia Plans i una sessió de swing amb Swing Anoia. El dissabte es tancarà amb el concert de Boogalizer, una proposta que fusiona soul i música llatina.
El festival es finalitzarà el diumenge 7 de juny a La Bastida amb el Gorka Benítez Quartet, que presentarà un projecte amb influències de la música coral, el jazz i la música contemporània. L’Estival de Jazz també manté el compromís amb la promoció del talent emergent, la visibilització de les dones en la música i la col·laboració amb entitats culturals de la ciutat. El disseny gràfic d’aquesta edició ha anat a càrrec de la creativa multidisciplinària Irene Martil, amb una proposta inspirada en el concepte d’improvisació musical.
