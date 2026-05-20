L'Ajuntament d'Igualada obres les inscripcions per l'"Igualada Ioga Music"
La nova edició de l'"Igualada Ioga Music" al Parc Central destinarà la recaptació al projecte d'hort terapèutic de l'Hospital d'Igualada "Planta Salut"
L'Ajuntament d'Igualada obre les inscripcions per la nova edició de l'Igualada ioga music. L'esdeveniment és una de les cites més consolidades i participades a la Setmana del Parc Central. Cada any es reuneixen centenars de persones per gaudir de l'activitat física amb música en directe, que aquest any serà a càrrec d'Elisa Mas.
La pràctica tindrà lloc el diumenge 31 de maig a les 9:30 h al Parc central i és oberta a tot el públic. La inscripció, que pot efectuar-se al web igualadaamable.cat, té un preu solidari de 4 euros que es destinaran íntegrament a l’hort terapèutic per a les persones grans de l’Hospital Universitari d’Igualada.
A més, a causa de la col·laboració de Punto Blanco, tots els participants rebran com a obsequi uns mitjons de ioga fabricats amb teixit de bambú.
A banda de la cita solidària del diumenge, el programa inclou dues noves activitats destacades que són totalment obertes i gratuïtes, i per a les quals no cal realitzar inscripció prèvia:
- Ioga amb escoles (Divendres, 29 de maig a les 9:45 h): Una sessió matinal que aproparà la pràctica del ioga a prop d'un miler d'infants dels centres educatius de la ciutat.
- Ioga en família (Dissabte, 30 de maig a les 9:30 h): Una proposta lúdica i saludable pensada per a totes les edats, ideal per compartir entre grans i petits a l'entorn natural del parc amb participació totalment lliure.
