FGC licita per 528,77 milions d’euros la compra de 36 trens per millorar el servei de la línia Llobregat-Anoia
És l’adquisició de material rodant més gran de la història de l’empresa pública d’infraestructures
ACN
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha publicat una licitació per al subministrament de 36 trens per a la línia Llobregat-Anoia per valor de 528,7 milions d’euros amb IVA. Es tracta de la compra de material rodant més important de la història de l’empresa pública d’infraestructures. Els nous trens seran elèctrics i d’ample de via mètric i serviran per millorar el servei de la línia. El concurs estableix un termini de subministrament de les unitats de tren i peces de parc de 90 mesos, a comptar des de la formalització del contracte.
El document justifica aquesta durada “ateses les inversions específiques rellevants i el procés tècnic necessari per al disseny, homologació, fabricació, entrega segura i posada en servei de la sèrie completa amb peces de parc”.
