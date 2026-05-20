Nova convocatòria dels Ajuts Esportius BUFF® per promoure l’esport de proximitat
Les entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes esportius a la Conca d'Òdena ja poden obtar al programa d'Ajuts Esportius 26/27
Regió7
La companyia d'accessoris BUFF® obre la 8a convocatòria del programa d'Ajuts Esportius 2026/27. Les entitats sense ànim de lucre que desenvolupin projectes esportius a la Conca d'Òdena podran presentar-se com a candidates.
L’objectiu principal del programa és promoure la pràctica esportiva i els valors educatius associats a l’esport a través de clubs o associacions esportives que vetllen pel foment d’un estil de vida actiu.
La primera convocatòria va sorgir l'any 2019 i des d'aleshores han sigut 50 clubs i 21.000 atletes els que s'han beneficiat dels 148.000 euros que BUFF® ha destinat. D'aquesta manera la marca continua reforçant el compromís amb la societat i l'entorn, evidenciat en el seu programa de sostenibilitat DO MORE NOW.
Enguany, l'import destinat a la nova edició serà de 20.000 euros que es repartiran en funció del nombre de sol·licituds presentades i la puntuació que cadascuna de les entitats aprovades obtingui segons els criteris establerts a les bases.
Segons paraules de la Raquel Bernadas, Supply Chain & Sustainability Director de BUFF®, “Des de BUFF® volem continuar donant suport a les entitats esportives del territori que, dia rere dia, impulsen hàbits saludables, valors i cohesió social. Amb aquesta 8a convocatòria reafirmem el nostre compromís amb l’esport de proximitat i amb totes aquelles iniciatives que contribueixen a fer de la pràctica esportiva un espai més inclusiu i accessible per a tothom”.
Totes les entitats interessades a participar en aquest programa poden consultar les bases del programa en el següent enllaç https://www.buff.com/ca_es/ajuts-i-convocatories i enviar la seva sol·licitud a través del correu ajutsesportius@buff.com en cas de complir amb els diferents requisits, fins al dia 26 de juny del 2026.
