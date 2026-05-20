El PSC Anoia celebrarà la Festa de la Rosa el 31 de maig a Montbui
La trobada reunirà militants, simpatitzants i veïns de la comarca en una jornada festiva i de convivència a la zona verda de la Vinícola de Santa Margarida de Montbui
Ruben Costa
El PSC Anoia celebrarà el proper 31 de maig una nova edició de la Festa de la Rosa de l’Anoia, una de les cites tradicionals del calendari socialista a la comarca. La jornada tindrà lloc a la zona verda de la Vinícola de Santa Margarida de Montbui, darrere de l’Ajuntament, a partir de les 11:00 del matí. La trobada tornarà a reunir militants, simpatitzants i veïns de diferents municipis de l’Anoia en un ambient festiu i de convivència. L’acte combinarà espais de relació i participació amb un dinar popular que inclourà arrossada, beguda i coca.
El preu del tiquet serà de 10,00 euros i les inscripcions ja es poden formalitzar a través del telèfon 603 78 56 79. Des de l’organització animen a la ciutadania i les persones vinculades al partit a participar en una jornada que vol reforçar els vincles entre la militància i mantenir viu aquest espai anual de trobada comarcal. La Festa de la Rosa arriba enguany en un context polític marcat per la proximitat del nou cicle electoral municipal. En aquest sentit, els socialistes anoiencs aprofitaran la jornada per fer pinya i reforçar el projecte col·lectiu de cara als reptes polítics dels propers mesos.
El PSC Anoia destaca que aquesta trobada és també una oportunitat per compartir impressions, generar debat i continuar consolidant la presència del partit al territori en un ambient distès i participatiu.
