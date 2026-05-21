Apaguen un incendi a una adoberia d'Igualada
Els Bombers hi han destinat 7 dotacions que han extingit el foc en menys d'una hora
Manresa
Els Bombers de la Generalitat han apagat un incendi a l'interior d'una adoberia d'Igualada. L'avís del foc s'ha donat a les 16.38 hores. Segons els testimonis sortia fum i foc d'una fàbrica d'adobats del carrer del Sol de la capital de l'Anoia, un dels carrers on s'hi allotgen part de les adoberies d'Igualada.
Els Bombers de la Generalitat hi han destinat 8 dotacions, de les quals n'han arribat a treballar 7. En poc més de mitja hora tenien l'incendi controlat i pràcticament extingit. No s'han hagut de lamentar danys personals.
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius