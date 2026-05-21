Després de la sentència
Condemnat a 13 anys de presó l'home que va assassinar i esquarterar amb una motoserra el seu company de pis a Piera
El tribunal ha aplicat l’eximent incomplet d’alteració psíquica de l’acusat
Germán González
El Tribunal del Jurat de l’Audiència de Barcelona ha condemnat J.R.H.E. a 12 anys i 10 mesos de presó per assassinar i esquarterar el seu company de pis a Piera el desembre de 2022. Juntament amb la pena de presó per un delicte d’assassinat i un altre de profanació de cadàver, el tribunal ha estimat l’eximent incomplet d’alteració psíquica. A més, haurà d’indemnitzar amb 130.000 euros la família de la víctima.
En el judici, el condemnat, representat per l’advocat especialista en el tribunal del jurat Javier Rodrigálvarez, va admetre que havia matat i esquarterat el seu company de pis, però va al·legar un trastorn mental, ja que els dies previs al crim havia consumit grans quantitats d’alcohol i drogues que li van provocar al·lucinacions i sensació de persecució. L’examen forense de l’acusat va descartar que patís una malaltia mental, tot i que el magistrat ho ha tingut en compte per estimar parcialment l’eximent.
El sospitós va declarar que el 12 de desembre de 2022, "les veus em van començar a dir que o matava l’Alejandro, o ell em mataria a mi". Era de matinada i va ser aleshores quan va agafar un ganivet i va anar al llit on dormia la víctima, i li va donar un fort cop al cap. L’atacant es va tallar amb el ganivet, mentre l’agredit s’aixecava de cop. "Vaig començar a clavar-li el ganivet molts cops, però no es moria. Per això vaig anar a buscar un martell, i el vaig picar repetidament fins que es va morir".
A partir d’aquí, i a preguntes del seu defensor, l’acusat va admetre que va tallar la víctima en dos amb una motoserra, i va llençar les dues meitats "fora de la casa". Les va llençar en dos punts equidistants de la casa on va cometre el crim. El tribunal ha considerat que el condemnat no va voler provocar més patiment a la víctima, ja que va concentrar els cops mortals al cap.
Durant la primera sessió del judici, J.R.H.E. va demanar disculpes a la família de la víctima, dient que "va perdre el coneixement i no volia fer això".
En un principi, la Fiscalia demanava per a l’acusat 23 anys i 5 mesos de presó, tot i que finalment la pena imposada pel Tribunal del Jurat de l’Audiència de Barcelona ha estat de gairebé 13 anys de presó.
