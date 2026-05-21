Denuncien actes vandàlics a l'interior de l’església de la Verge de la Pau d'Òdena
L'església va patir pintades, trencadisses, crema d’objectes de caràcter religiós, així com el robatori d’equips de so i altres
L'Ajuntament d'Òdena ha denunciat que l’església de la Verge de la Pau ha patit "greus desperfectes" en uns actes vandàlics aquest dimarts al vespre. Segons el consistori, una persona veïna del Pla d’Òdena va alertar de la presència d’un grup de joves a l’interior de l’església de la Verge de la Pau. Davant la gravetat de la situació, es va activar immediatament el protocol corresponent, contactant amb els Mossos d’Esquadra i amb el mossèn responsable de la parròquia per tal d’actuar amb la màxima rapidesa i coordinació. L'hora d'avís de l'incident consta a les 6 de la tarda del dimarts.
Tot i això, dues hores més tard, els Mossos van rebre un nou avís que un grup havia intentat entrar a l'edifici religiós trencant la porta dels baixos, i que s'havia produït un intent d'ocupció als magatzems. Els agents van identificar alguns dels joves que es trobaven a la zona, però en aquell moment no es van detectar desperfectes.
Més endavant, i ja amb responsables de l'Ajuntament i el mossèn presents es van constatar diversos actes vandàlics de gran preocupació: pintades, trencadisses, crema d’objectes de caràcter religiós, així com el robatori d’equips de so i elements metàl·lics presumptament sostrets per a la seva posterior venda.
L'Ajuntament també destaca la implicació i el suport del veïnat de la zona, que va col·laborar activament durant tota l’actuació, demostrant una vegada més el compromís de la ciutadania amb la defensa del patrimoni i la convivència. L’operatiu policial i de catalogació dels danys es va allargar fins a les 00.30 h de la matinada passada i va concloure amb el tapiat de l’església, la rectoria i els baixos de l’edifici, amb l’objectiu de garantir la seguretat de l’espai i evitar nous accessos no autoritzats.
En un comunicat, l’Ajuntament condemna fermament qualsevol acte de vandalisme contra el patrimoni col·lectiu i "reiterem el nostre compromís amb la preservació dels espais que formen part de la nostra identitat i història. Continuarem treballant coordinadament amb els cossos de seguretat, amb la parròquia i amb el conjunt del veïnat per garantir la seguretat i el respecte als equipaments del nostre municipi". Aquest dijous al migdia encara no s'havia presentat denúncia formal pels fets
Subscriu-te per seguir llegint
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius
- Preocupació entre les cases de colònies davant l'amenaça dels docents: 'Sense sortides escolars no arribarem a final d'any
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix