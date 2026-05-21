Jaume Aymerich, president de la Coral Mixta d'Igualada: "Necessitem un espai ben equipat on fer concerts grans"
Aymerich creu que el futur Auditori d'Igualada oferirà a les entitats locals un espai amb les condicions òptimes per fer els seus espectacles, tant d'espai com tècniques
L'existència d'un nou Auditori a Igualada que integri també l'Escola-Conservatori de Música i l’Escola Municipal de Teatre potenciarà en gran mesura l'activitat cultural de la capital anoienca. Segons va anunciar l'alcalde, Marc Castells, el futur equipament "serà d'alt nivell i afavorirà que a la ciutat tingui una programació musical d'excel·lència". Ara bé, també en resultaran beneficiades les entitats locals que es dediquen a l'àmbit musical i de l'actuació, que veuen com una necessitat la posada en marxa d'un espai com aquest.
"Esperem que en aquesta ocasió el projecte de l'Auditori tiri endavant", manifesta el president de la Coral Mixta d'Igualada, Jaume Aymerich. Segons explica, avui dia "Igualada no té cap espai amb les condicions necessàries per fer concerts grans, i encara més quan portem una orquestra, que ho fa encara més complicat".
Els llocs on solen actuar són el teatre de l'Ateneu o bé l'Església de Santa Maria, "només tenim això", diu Aymerich. I tot i que són bons espais, lamenta que a la parròquia no hi ha una bona sonoritat i que al teatre "sempre hi ha una alta ocupació", ja que l'utilitzen moltes altres agrupacions. És per això que el del nou Auditori és un projecte llargament reivindicat per entitats igualadines, perquè comptaria amb unes condicions idònies, tant d'espai com sonores, i augmentaria el nombre d'equipaments disponibles a la ciutat.
El president de la coral detalla que el nou Auditori seria un molt bon espai per fer alguns dels seus concerts, com per exemple el que fan cada Setmana Santa, amb l'acompanyament de tota una orquestra simfònica. Com explica, l'acostumen a fer a l'Església de Santa Maria, però se'ls hi fa complicat. "Som tres cors i l'orquestra, necessitem un bon muntatge per encabir-ho tot".
A banda, espera que el futur equipament també els proporcioni sales d'assaig per a les entitats que en necessitin, ja que actualment n'utilitzen una de l'Escola-Conservatori Municipals de Música, que estaria integrada en el futur Auditori, com va anunciar Castells.
Ara bé, Aymerich manifesta un cert escepticisme al respecte de la tirada endavant del projecte: "Ho rebem com una promesa electoral, i no és el primer cop que es fa. Esperem que aquest cop s'acabi fent", conclou.
