L’oposició d’Igualada veu el projecte de l’Auditori entre escepticisme i la resignació: "Es fan anuncis, però no s'avança"
Els portaveus dels grups polítics coincideixen a dir que l’equipament és necessari, però troben més encertat ubicar-lo a l'antic Escorxador que no pas al Parc Central, com contempla el govern de Junts
Igualada tindrà un nou Auditori al Parc Central que integrarà l'Escola-Conservatori de Música i l'Escola Municipal de Teatre. Es tracta d'un projecte d'envergadura del qual se'n parla des de fa anys. I tot i que es troba en una fase embrionària i encara s'han de presentar els avantprojectes per escollir-ne el més adient, el govern, grups de l'oposició i entitats locals coincideixen a dir que suposarà un gran avenç per a la ciutat. Això sí, n'hi ha que desconfien d'alguns aspectes, com ara de la seva possible ubicació, el cost, quin serà el model de gestió o, directament, de si el projecte s'acabarà portant a la realitat.
A hores d’ara, els detalls de com serà el futur Auditori encara són una incògnita, però si una cosa està clara per al govern de Junts és la seva ubicació: en una parcel·la entre el Parc Central i Can Busqué, una decisió motivada per criteris tècnics de mobilitat i urbanisme, segons va manifestar l'alcalde, Marc Castells. Els grups de l’oposició, però, s’hi mostren en contra.
Una altra ubicació: l'antic Escorxador
«La ciutat necessita aquest Auditori perquè tenim molt de talent i una Escola de Música potent», apunta Jordi Cuadras, d’Igualada Som-hi (PSC). Tot i això, creu que la ubicació idònia per al futur equipament és el complex de l’antic Escorxador. L’any 2011, explica, el govern local de llavors ja va pagar la redacció d’un projecte que ho preveia així i, per aquest motiu, creu que «no cal començar de zero i fer-ne un de nou».
Cuadras també és partidari d’aquest emplaçament perquè faria possible la creació d’un eix cultural a la zona. «Estaria connectat en línia recta amb el carrer de l’Aurora, l’Ateneu, la biblioteca i escoles», apunta. I no només això, sinó que també «podria donar vida a un barri que ara mateix no en té i completaria la recuperació del complex de l’antic escorxador», conclou.
En aquesta línia, des de Poble Actiu (CUP) es valora positivament que el govern faci passos endavant, però la regidora Rosa Perelló manifesta que «l’Auditori i l’Escola d’Arts Escèniques s’han d’ubicar a l’Escorxador, on, a més d’existir ja una infraestructura municipal disponible, serviria per impulsar un projecte capaç de revitalitzar el barri de la Indústria».
El grup municipal d’ERC també es posiciona en contra de la ubicació escollida pel govern, ja que, com manifesta Enric Conill, els usos urbanístics de la parcel·la no serien els adients. A banda d’això, creu que s’hauria d’ubicar en un punt més cèntric de la ciutat, «a prop de l’Escola-Conservatori de Música, al passeig o bé a la zona de les antigues piscines del Casal», per exemple.
Aquest diari ha intentat contactar amb l'Ajuntament d'Igualada per incloure també el punt de vista del govern, però no ha rebut resposta.
L'oposició demana informació i transparència
Si bé els grups de l’oposició coincideixen a dir que la ciutat necessita l’equipament, cap d’ells està conforme amb la forma amb què el govern de Junts l’està entomant. «És un projecte faraònic, s’havia dit que podia costar fins a 20 milions d’euros, però mai han explicat d’on sortirien diners i en quins termes es faria», apunta Cuadras. En aquest sentit, afegeix que «els anuncis sempre arriben quan s’apropen les eleccions».
Enric Conill, d’ERC, manifesta el seu escepticisme: «S’han fet molts anuncis amb relació al tema i la realitat és que no s’ha avançat gaire». El portaveu afegeix que la informació que els arriba del govern va amb comptagotes. «Als grups de l’oposició no ens han explicat res, per això ens costa parlar amb coneixement de causa». Conill lamenta que tot i formar part del Ple no se’ls ha donat a conèixer quin serà el full de ruta, com tampoc els usos que es voldran donar a l’Auditori. Tot i això, manifesta que «primer, caldria precisar què es necessita i tenir molt clara la línia de política musical que se seguirà, i en això anem coixos».
Des de Poble Actiu es denuncia que, en aquests moments, ni l’oposició ni entitats culturals han rebut informació del projecte ni se’ls ha explicat en quin punt es troba. Per això, demanen prudència davant l’anunci del mes passat, «que arriba després de diverses notícies similars que no s’han acabat materialitzant», segons apunta Rosa Perelló. Tanmateix, el partit demana al govern conèixer detalls com el cost, els terminis d’execució, el model de gestió o els criteris que justifiquen l’emplaçament del Parc Central.
Entenent que «és un projecte estratègic de ciutat i que s’ha de desenvolupar des del consens i la participació», el partit vinculat a la CUP sol·licita que s’inclogui a la Taula de Treball per l’Auditori representants de tots els partits que formen part del Ple. Així, podran participar en el seguiment del projecte, conèixer-ne de primera mà l’evolució i garantir que respongui a les necessitats culturals i urbanístiques de la ciutat, assenyalen.
A l'espera dels avantprojectes
Després de l'anunci de l'alcalde Marc Castells del passat mes d'abril, sembla que s'entomarà el macroprojecte, tot i que partint de 0. Amb l'objectiu de "dissenyar un equipament de nivell que garanteixi una programació musical d'excel·lència", segons va apuntar, l'Ajuntament ha rebut un ajut de la Diputació de Barcelona per engegar el procés de selecció dels cinc estudis d'arquitectura que presentaran un avantprojecte de disseny de l'auditori. Tots ells partiran d'un estudi previ realitzat per l’arquitecte igualadí Pere Puig.
Quedarà per veure si, finalment, s'acaben fent els passos per tirar-lo endavant.
