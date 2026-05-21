La Pobla de Claramunt busca apropar l’hàbit cultural als seus habitants
La regidora de cultura de la Pobla de Claramunt, Fina Vilarrubias, reivindica la fidelització dels habitants amb el cicle teatral accessible i de qualitat
L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt aposta pel creixement de l’hàbit cultural amb la programació d’arts escèniques. La regidora de cultura, Fina Vilarrubias, reivindica la necessitat de continuar fidelitzant al públic i el treball que queda per aconseguir-ho. El cicle teatral té per finalitat donar l’oportunitat als ciutadans i ciutadanes de la localitat de veure una programació cultural de qualitat i proximitat.
Fa 7 anys que des de l’Ajuntament organitzen la programació d’arts escèniques. Aquest es basa en una aposta que omple els mesos de gener a juny d’espectacles teatrals, musicals i monòlegs.
«Hem d’anar fent pedagogia i creant l’hàbit cultural del teatre. Per despertar consciència i treballar emocions. La presència d’aquests actes culturals permeten crear xarxa i vincles amb els uns i els altre», comentava Vilarrubias.
Les entrades són a un preu assequible de 5 euros per tal de fomentar aquestes iniciatives i donar-li la importància necessària. Altrament, l’accés és gratuït per a infants i joves de 0 a 18 anys i per a persones majors de seixanta-cinc anys. La regidora explicava que amb el cicle teatral la finalitat no és fer un benefici. «El pressupost que tenim per poder destinar-li són d’aproximadament uns 12.000 / 13.000 euros i aquest no es recupera amb les entrades, però tampoc busquem recuperar-los perquè no és el motiu pel qual ho fem».
En total, la programació d’arts escèniques es compon de 6 espectacles (1 cada mes) de gener a juny. I entre l’oferta han disposat dels espectacles de Xavi Castillo amb «El Ventorro», Marc Balaguer amb «Jump», Cor Exaudio amb «La dvinitat de la Terra», Pepe Zapata amb «L’enterrador». I, pròximament, al maig es podrà gaudir de Jordi Hervàs i Laia Borràs amb l’obra reivindicativa de la nostra llengua «Pompeu Fabra s’escriu amb ce trencada».
Com cada edició des de fa tres anys, el cicle teatral acaba al juny amb l’actuació dels alumnes de l’institut de Vallbona. Enguany presentaran «amor entre reixes». Aquesta darrera obra és d’entrada gratuïta per poder comptar amb l’assistència de tots els familiars dels protagonistes.
La regidora deia que normalment el públic assistent és local, però que aquest any, amb «El ventorro», produït per la companyia valenciana Pot de Plom, va ser segurament l’espectacle on va venir més gent de fora de la localitat. Castillo barreja en l’escenari actualitat amb sàtira. A més, Cor Exaudio, el grup format per igualadines, «va funcionar molt bé» i va comptar amb l’assistència entre el públic de la coral.
Així i tot, Vilarrubias informava de la necessitat de fidelització dels habitants «en ser un poble petit fent una aposta així, falta encara convèncer a la població. És important oferir-lo i que puguin agafar l’hàbit cultural. Les persones que hi participen estan molt contentes, però hem d’acabar d’animar a més».
A més, afegia que «la idea és que pugui durar més anys. Encara hem de preparar la proposta pel 2027, però ja tinc alguna idea. Sempre amb temes que es puguin debatre, de sensibilització social, reflexió crítica i compromís cultural».
