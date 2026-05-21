La Policia Local d'Igualada denuncia dos homes per tinença d'estupefaents
Un dels homes indentificats va quedar detingut perquè tenia ordre de cerca i captura per part d'un jutjat de Barcelona
La Policia Local d'Igualada ha denunciat dos homes per tinença d'estupefaents. Va ser divendres passat a la nit, quan van observar dos homes amb actitud sospitosa.
Els agents se'ls van apropar i els van identificar. A partir d'aquí, i després d'un escorcoll, els van acabar denunciant per tinença de substàncies estupefaents. A més a més, en comprovar les identitats, als policies els va saltar un avís d'ordre de cerca i detenció per part d'un jutjat a Barcelona, per la qual cosa l'home, de 34 anys, va quedar detingut i va ser traslladat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra d'Igualada.
