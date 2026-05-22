Calaf inaugura la Residència i Plataforma de Serveis Integrals per a la Gent Gran, un equipament llargament reivindicat a l’Alta Segarra

L’acte institucional se celebrarà dissabte 30 de maig amb la participació de l’alcaldessa Montserrat Mases i representants institucionals, abans de la jornada de portes obertes a la ciutadania

Simulació de Plataforma de Serveis Integrals per a la Gent Gran, Calaf / Ajuntament de Calaf

Ruben Costa

Manresa

Calaf estrena aquest 30 de maig la inauguració oficial de la nova Residència i Plataforma de Serveis Integrals per a la Gent Gran, un equipament de 54 places que es posa en marxa després de gairebé tres dècades de reivindicacions i que vol esdevenir un centre de referència per a l’atenció a les persones grans de l’Alta Segarra.

L’acte institucional tindrà lloc a les 10:00 hores al mateix equipament, situat al carrer Josep Tarradellas, 4, i estarà encapçalat per l’alcaldessa de Calaf, Montserrat Mases, juntament amb representants de les institucions col·laboradores. El programa inclou la rebuda institucional i dels mitjans de comunicació, una visita guiada a les instal·lacions i els parlaments oficials, abans de donar pas a la jornada de portes obertes per a la ciutadania. El nou equipament, de titularitat municipal, neix amb la voluntat d’anar més enllà del concepte tradicional de residència i es concep com una plataforma de serveis integrals adreçada a la gent gran. A més de les 54 places residencials, incorpora espais i serveis oberts a la ciutadania, com ara centre de dia, àpats per a majors de 65 anys i serveis d’atenció domiciliària, amb l’objectiu de facilitar que les persones puguin continuar vivint a casa seva amb suport assistencial.

La gestió del centre anirà a càrrec de la Fundació Sant Andreu Salut, seleccionada per l’Ajuntament pel seu model d’atenció centrat en les persones i la seva experiència en serveis d’atenció domiciliària. El projecte preveu també un desplegament progressiu dels serveis, que començarà amb el centre de dia, seguirà amb la residència i culminarà amb l’atenció domiciliària. El projecte ha estat possible gràcies a una inversió global d’uns 5,2 milions d’euros, amb una part significativa finançada mitjançant subvencions d’altres administracions i fons europeus, així com aportacions municipals i privades. Actualment, l’edifici ja està finalitzat i es troba en la fase d’adequació final i tràmits de posada en funcionament.

