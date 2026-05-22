El Cor d’Homes d’Igualada homenatjarà Pau Casals en el Concert d’Estiu a l’Escola Pia
El recital, amb entrada lliure i aportació voluntària, tindrà lloc el 14 de juny i combinarà obres del compositor català amb peces de grans autors contemporanis
Ruben Costa
El Cor d’Homes d’Igualada oferirà el pròxim diumenge 14 de juny, a les 19:00 hores, el seu Concert d’Estiu al claustre de l’Escola Pia d’Igualada (plaça Castells), en una proposta musical que enguany estarà dedicada a la figura de Pau Casals, coincidint amb la commemoració dels 150 anys del seu naixement. Sota el títol “… s’ajau la nit damunt dels blats…”, el concert vol ser un homenatge a la trajectòria artística i humana del violoncel·lista, director d’orquestra i compositor català, reconegut internacionalment no només pel seu talent musical, sinó també pel seu compromís amb els valors de la llibertat, la democràcia i la pau.
El programa inclourà interpretacions de composicions corals de Pau Casals, acompanyades d’obres de compositors majoritàriament contemporanis seu com Arvo Pärt, Britten, Fauré, Rakhmàninov, Schubert, Sibelius, Quartel i Bárdos, en un recorregut musical que vol reflectir el pensament i els valors del músic català.
El concert comptarà amb la direcció de Carles Prat i Vives i amb l’acompanyament al piano d’Álvaro Metzger, músic amb una trajectòria que combina la interpretació amb la composició, el jazz i el cant coral. Metzger es va formar a l’Escolania de Montserrat i ha col·laborat en diverses ocasions amb la formació igualadina. El Cor d’Homes d’Igualada s’afegeix així als actes commemoratius dedicats a Pau Casals i també a la figura del pare abat Cassià M. Just, de qui enguany es commemora el centenari del seu naixement, i amb qui el pianista convidat va tenir vincle formatiu.
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
- Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa
- Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
- El mòbil d’Andic no tenia dades d’abans de la mort del seu pare
- Montserrat deixa memòria de Joaquima de Vedruna, fundadora d’una xarxa d’escoles amb forta implantació al Bages, Berguedà i Cerdanya