Els Mossos d’Esquadra detenen tres homes per furts i estafes bancàries a Igualada i El Bruc
Entre els tres detinguts acumulaven 63 antecedents per furts i estafes similars, i actuaven aprofitant una distracció de les víctimes per robar-los targetes de crèdit
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Igualada van detenir tres homes de 23, 25 i 59 anys, com a presumptes autors de dos delictes de furt, estafa bancària i pertinença a grup criminal. Les detencions es van produir entre el 14 i el 20 de maig, a l’Hospitalet de Llobregat i Sant Sadurní d’Anoia. Les detencions són el resultat d’una investigació iniciada a finals del 2025, després que els Mossos tinguessin coneixement de dos furts ocorreguts entre els dies 9 i 15 de desembre. El primer va tenir lloc a Igualada, en un aparcament proper a un establiment de menjar ràpid, i el segon al restaurant d’una àrea de servei del Bruc.
Segons fonts de la investigació, en el cas d’Igualada, la víctima es trobava al seu vehicle quan va aparèixer un membre del grup que la va distreure dient que li havien caigut monedes a terra. Mentre aquest individu atreia l’atenció de la víctima, un segon membre del grup va obrir discretament la porta del vehicle per sostreure la bossa de mà que la víctima havia deixat al seient. En el cas del Bruc, els lladres no van interactuar directament amb la víctima. Van aprofitar-ne una distracció mentre es trobava en un restaurant per sostreure-li discretament el moneder de la bossa de mà.
Un cop comès el furt, un vehicle on s’esperava una tercera persona recollia els dos autors i marxaven ràpidament del lloc. Tot seguit, anaven a una oficina bancària, on utilitzaven les targetes de crèdit sostretes per fer reintegraments fraudulents i aconseguien extreure grans quantitats de diners. Gràcies a les gestions de la Unitat d’Investigació, es va determinar que els autors dels dos furts eren les mateixes persones, i es van identificar tres homes. A partir d’un requeriment judicial de recerca i detenció, se’ls va localitzar a l’Hospitalet de Llobregat i Sant Sadurní d’Anoia, on se’ls va detenir.
El grup tenia una gran mobilitat arreu del territori, i solia utilitzar vehicles de lloguer per dificultar el seu seguiment. Entre els tres homes acumulaven 63 antecedents per furts i estafes similars.
Els detinguts van passar l'endemà de la seva detenció a disposició judicial.
Com prevenir els furts per descuit i les estafes amb la targeta de crèdit
Els furts per descuit són molt habituals, especialment en aparcaments de supermercats i centres comercials, on els lladres aprofiten moments de distracció de la víctima, com ara quan està carregant bosses al vehicle. En alguns casos llencen monedes a terra i, en altres, fan preguntes per distreure la víctima, mentre una altra persona sostreu les pertinences.
Desconfieu de persones que us demanin informació, us ofereixin ajuda o us distreguin amb qualsevol excusa. Manteniu les pertinences sempre controlades, no les deixeu mai sense vigilància i sempre que es pugui, dueu-les al damunt. Tanqueu el cotxe tan aviat com pugueu, fins i tot mentre carregueu o descarregueu objectes, i eviteu deixar bosses o objectes de valor a l’interior del vehicle, encara que sigui per pocs minuts.
En cas de pèrdua o robatori de la targeta, contacteu immediatament amb el vostre banc per anul·lar la targeta i evitar usos fraudulents. Activeu alertes al mòbil per rebre notificacions de moviments bancaris i reviseu regularment el compte corrent per detectar moviments sospitosos. Presenteu denúncia a la comissaria si sospiteu d’un furt o ús fraudulent i conserveu comprovants i captures de pantalla de moviments sospitosos per a possibles reclamacions.
