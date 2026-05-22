L’Ajuntament d’Igualada felicita al centenari Andrés Dávila amb un ram i un llibre d’il·lustracions de la ciutat
L'homenatjat també va rebre també la Medalla Centenària que concedeix la Generalitat de Catalunya
L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat de la regidora d’Acció Social, Sandra de la Iglesia, van traslladar la felicitació del consistori d’Igualada al centenari Andrés Dávila Peña, veí del municipi. La trobada va tenir lloc al restaurant MenjaB del complex de pisos ViuB2. L’alcalde i la regidora van obsequiar el centenari amb un ram de roses i un llibre d’il·lustracions de diferents indrets de la ciutat. Andrés Dávila va rebre també la Medalla Centenària que concedeix la Generalitat de Catalunya a totes les persones que arriben a aquesta edat com a reconeixement.
