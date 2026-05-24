Un accident entre dos cotxes talla l'A-2 a Jorba

El xoc provoca cues de fins a tres quilòmetres en sentit Barcelona

Imatges àeries de l'accident a l'A-2 a Jorba / Trànsit

Núria León

Un accident entre dos vehicles aquest dissabte a la tarda ha obligat a tallar l’A-2 al terme municipal de Jorba en sentit Barcelona. L'avís de l’accident s’ha rebut cap a les sis de la tarda i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers de la Generalitat.

Inicialment, la via ha quedat completament tallada mentre els serveis d’emergència treballaven a la zona. Posteriorment, s’ha pogut reobrir un carril a la circulació, tot i que un altre continua tallat perquè els efectius segueixen actuant en l’accident.

Segons el Servei Català de Trànsit, l’incident provoca uns tres quilòmetres de lentitud en direcció Barcelona. De moment, no han transcendit les causes del sinistre ni l’estat dels afectats.

