El músic d'Igualada Jordi Savall, guardonat amb el prestigiós Premi Ernst von Siemens de Música 2026
Grans músics com Rostropóvitx o Barenboim van rebre aquest mateix premi en anteriors edicions
El músic igualadí Jordi Savall ha rebut aquest cap de setmana el premi Ernst von Siemens de música. L'acte de lliurament es va celebrar dissabte a la tarda a Múnic, i hi va assistir la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández.
El músic va rebre aquest prestigiós premi, que concedeix la Fundació Ernst von Siemens, en reconeixement de la seva extraordinària trajectòria, i per haver fet contribucions fonamentals a la música antiga com a intèrpret, estudiós i ambaixador musical. El reconeixement, un dels més prestigiosos del món en el sector, distingeix la trajectòria de Savall, per la seva vida dedicada a recuperar i projectar la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional.
El certamen se celebra des del 1974 i en anteriors edicions l'han guanyat músics com Mstislav Rostropóvitx o Daniel Barenboim. La cerimònia va tenir lloc al Prinzregententheater de la ciutat alemanya, i va comptar amb la interpretació de la Capella Reial de Catalunya i d'Hespèrion XXI, dos grups fundats, entre d'altres, per Savall.
Els seus concerts i enregistraments són considerats referents dins del seu àmbit, i com a docent i director de formacions ha format a generacions de músics d’arreu. L'any 1991, la seva música per a la pel·lícula històrica Tous les matins du monde li va atorgar reconeixement internacional i va contribuir a la difusió de la música barroca entre les audiències d’arreu del món. Per al Govern, "en el patrimoni musical català, és fonamental l’aportació feta per Jordi Savall a la cultura catalana de les èpoques medieval i renaixentista", segons un comunicat de felicitació que s'ha fet públic aquest cap de setmana.
