Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident C-55Arnau TorderaSílvia CaballolPlans cap de setmanaGran Canària - Baxi ManresaRevolució sexual
instagramlinkedin

El músic d'Igualada Jordi Savall, guardonat amb el prestigiós Premi Ernst von Siemens de Música 2026

Grans músics com Rostropóvitx o Barenboim van rebre aquest mateix premi en anteriors edicions

El músic d'Igualada Jordi Savall guardonat amb el prestigiós el Premi Ernst von Siemens de Música 2026

El músic d'Igualada Jordi Savall guardonat amb el prestigiós el Premi Ernst von Siemens de Música 2026

Departament de Cultura

Eduard Font Badia

Manresa

El músic igualadí Jordi Savall ha rebut aquest cap de setmana el premi Ernst von Siemens de música. L'acte de lliurament es va celebrar dissabte a la tarda a Múnic, i hi va assistir la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández.

El músic va rebre aquest prestigiós premi, que concedeix la Fundació Ernst von Siemens, en reconeixement de la seva extraordinària trajectòria, i per haver fet contribucions fonamentals a la música antiga com a intèrpret, estudiós i ambaixador musical. El reconeixement, un dels més prestigiosos del món en el sector, distingeix la trajectòria de Savall, per la seva vida dedicada a recuperar i projectar la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional.

El certamen se celebra des del 1974 i en anteriors edicions l'han guanyat músics com Mstislav Rostropóvitx o Daniel Barenboim. La cerimònia va tenir lloc al Prinzregententheater de la ciutat alemanya, i va comptar amb la interpretació de la Capella Reial de Catalunya i d'Hespèrion XXI, dos grups fundats, entre d'altres, per Savall.

Notícies relacionades

Els seus concerts i enregistraments són considerats referents dins del seu àmbit, i com a docent i director de formacions ha format a generacions de músics d’arreu. L'any 1991, la seva música per a la pel·lícula històrica Tous les matins du monde li va atorgar reconeixement internacional i va contribuir a la difusió de la música barroca entre les audiències d’arreu del món. Per al Govern, "en el patrimoni musical català, és fonamental l’aportació feta per Jordi Savall a la cultura catalana de les èpoques medieval i renaixentista", segons un comunicat de felicitació que s'ha fet públic aquest cap de setmana.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents