Rescaten en helicòpter un excursionista ferit al Bruc
El jove, de 27 anys, s'ha fet mal al turmell
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest diumenge al migdia un excursionista ferit que no podria continuar la ruta al Bruc. L'avís als serveis d'emergència s'ha donat al voltant de 2/4 d'1 del migdia quan un home de 27 anys ha caigut i s'ha fet mal al turmell.
S'ha activat el dispositiu GRAE dels Bombers conjuntament amb el SEM i han mobilitzat un helicòpter MAER per fer l'extracció del ferit, que no podia continuar la ruta pel seu propi peu. Una vegada a lloc, els bombers l'han deixat a càrrec del SEM per a la seva valoració i trasllat.
Cinc rescats més aquest diumenge a Catalunya
Els bomber han dut a terme aquest diumenge cinc rescats de muntanya mésarreu de Catalunya, amb actuacions al Ripollès, el Maresme, el Pallars Jussà, i l’Alt Camp. La majoria dels serveis han estat relacionats amb excursionistes o esportistes ferits o indisposats mentre feien activitats a l’aire lliure.
La primera actuació s’ha registrat a les 8.19 hores a Queralbs, al Ripollès, on una persona amb dolor lumbar no podia continuar la ruta pel camí dels Enginyers. Posteriorment, a les 10.06 hores, els Bombers han intervingut a Cabrils, al Maresme, per la caiguda d’un ciclista mentre baixava per una pista forestal, amb afectacions a l’esquena.
Poc després, a les 10.26 hores, els equips d’emergència han rescatat un escalador que havia patit una baixada de tensió a La Pobla de Segur, al Pallars Jussà. Ja al migdia, a les 12.18 hores, els Bombers també han rescatat una dona que havia relliscat mentre caminava per un camí de muntanya a El Pont d'Armentera, a l’Alt Camp. En aquest cas, no ha calgut activar l’helicòpter.
A la tarda, els Bombers han tornat a actuar a Queralbs per un nou rescat de muntanya. L’avís s’ha rebut a les 15.16 hores, després que una dona de 40 anys es torcés el turmell mentre feia el Puigmal. El dispositiu GRAE, amb helicòpter MAER, l’ha rescatada i traslladada fins a una ambulància del SEM.
