Entrevista | Sònia Mateos Membre de la cooperativa Naturalment
Sònia Mateos, membre de la cooperativa Naturalment: "Pots viure plenament consumint productes de la cooperativa"
La Sònia Mateos va ser una de les membres de la cooperativa agroecològica, Naturalment, que va iniciar el projecta ara ja fa trenta anys. Durant aquesta trajectòria ha desenvolupat tasques com la de presidenta o tresorera
Naturalment, és una cooperativa de consum agroecològic que va néixer fa trenta anys a l’Ateneu Llibertari d’Igualada. El que va començar com un projecte petit, és actualment una associació autogestionada, arrelada al territori i sostinguda pel suport mutu entre productores, elaboradores i consumidores. Avui dia està situada al barri de Xauxa de la ciutat i la vida col·lectiva continua sent la missió del seu projecte.
Quines van ser les inquietuds que van impulsar l’inici del projecte?
En aquell moment érem un grup de joves a l’Ateneu Llibertari. Volíem treballar per l'autogestió, l'autosuficiència d'una forma coherent i en relació amb els productors i les persones que teníem a l'entorn que estaven produint. Crear consum conscient i transformador a través del treball col·lectiu i el suport mutu.
I la gestió necessària per començar la cooperativa?
Vam estar agafant experiència de la cooperativa més antiga de Catalunya i ens vam reunir amb elles. També vam haver d’organitzar diferents convocatòries, buscar productors del territori. Vam fer moltes trobades abans de començar l’activitat d’intercanvi i consum per poder definir-ho com volíem.
Quantes persones formen part de Naturalment?
Ara mateix Naturalment està format per 25 nuclis, que devem ser més o menys entre unes 70 i 100 persones. Cada nucli pot tenir dos, tres o fins a cinc persones, depèn de la família. En aquests trenta anys que portem no sempre hem sigut els mateixos, però alguns ja fa 15 anys que hi formem part.
Quina és l’organització entre els membres de la cooperativa?
Fem reunions un cop al mes i tenim un reglament de règim intern que recull valors de cooperació. Estem distribuïdes per grups de consum per elaborar les tasques. Hi ha els que s’encarreguen de repartir, els de contactes, la comptabilitat, neteges del local… I després també fem una part molt important que és l’acció comunitària. Aleshores, fem trobades d'intercanvi de coneixements i anem a visitar productores noves per conèixer-les i saber com treballen.
Com funciona la relació entre productors, elaboradors i consumidors?
Hi ha productores que són membres de consum de la cooperativa i d’altres que només ens abasteixen dels aliments que mengem cada dia. La finalitat és fugir del consumisme que et fa comprar coses que no necessites. Potser a la gent el que li costa més en entrar a Naturalment és reorganitzar-se la compra, perquè en aquest sentit tu estàs acostumada que quan et falta alguna cosa ho vas a buscar al supermercat. I, en canvi, a Naturalment has de preveure perquè un productor no ve qualsevol dia de la setmana a l'hora que nosaltres vulguem.
Aleshores, un consumidor que es troba a Naturalment com s'organitzaria la compra?
Els productors ens envien un llistat del qual hi ha. Hi ha comandes que són setmanals, que això serien els bàsics, altres mensuals, trimestrals... Clar, no és una botiga i, per tant, s’ha de fer molta previsió. En els inicis fèiem un llistat a mà que omplies amb el que necessitaves quan anaves al local i després s’enviava la comanda. Ara utilitzem una plataforma virtual que també fan servir altres cooperatives que es diu Aixada. A l’Aixada cada unitat de consum té la seva comptabilitat, les llistes de comada, el teu saldo...
Com feu la gestió econòmica?
Paguem una quota totes les sòcies per pagar les despeses del local, els productes bàsics de neteja i els subministraments. El suport mutu és el que fa que se sostingui, comprem els aliments al preu que ens marca el productor, sense cap intermediari.
Podeu viure completament de la cooperativa?
Sí, sense dubte. Pots comprar tot el que necessites a Naturalment com sabó de pastilla, sabó líquid, menjar, productes d'higiene i productes de la llar. Pots viure plenament consumint productes alimentaris i bàsics de la llar. A més també oferim un servei de roba, on si tens peces que ja no utilitza i estan en bon estat les pot deixar al local perquè altres les puguin reutilitzar.
Què heu après del treball col·lectiu al llarg d’aquests 30 anys?
Que té força i hi ha moments de pujada i baixada. Però, hem après a consumir d'una altra manera, a donar-li un valor al qual mengem i al que fan les persones que tenim properes i produeixen els aliments que ens alimenten. Estem molt satisfets i ara fa uns 15 anys que tenim llista d’espera. No podem créixer més per les capacitats del local i per la complexitat de la gestió, però en cas que hi hagués una baixa tenim gent interessada a formar part de Naturalment.
Teniu algun repte actualment?
Difondre el consum conscient i transformador. Volem ajudar a altres cooperatives com la de Pa i Nous a poder arribar a 25 nuclis com nosaltres. L’objectiu seria que a l’Anoia es poguessin crear més grups de consum i que puguem caminar tots junts.
