La Caldera, l’obrador compartit que s’inaugura a la Conca d’Òdena
L’acte d’inauguració de l’obrador compartit del Parc agrari de la Conca d’Òdena tindrà lloc divendres 5 de juny i serà obert a tota la ciutadania
Regió7
L’obrador compartit del Parc agrari de la Conca d’Òdena, La Caldera, obre les portes a la ciutadania en un acte d’inauguració per descobrir l’espai i degustar els productes. El pròxim divendres 5 de juny La Caldera comptarà amb la presència de nombrosos productors i elaboradors de la comarca, representants de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal i els diferents Ajuntaments de la Conca d’Òdena i de l’Anoia.
Situada a l’avinguda de l’Ermita de la Sala del municipi de Jorba, la inauguració tindrà lloc a partir de les 19.30 h. La jornada comptarà amb música en directe, un berenar-degustació de productes de proximitat i visites guiades a les instal·lacions.
Totes les activitats seran gratuïtes, però caldrà inscripció prèvia a través de la web del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, parcagrarico.cat.
Què és La Caldera?
L’obrador compartit La Caldera és un espai professional adreçat a productors i elaboradors d’arreu del territori que vulguin transformar les seves matèries primeres en productes d’alt valor afegit. Amb una superfície total de 120 m2, l’obrador compta amb dues àrees especialitzades: un obrador de vegetals, destinat a la transformació d’hortalisses i fruites, i un obrador de làctics, pensat per a la producció de formatges i derivats. L’equipament permet elaborar cremes de verdures, iogurts, conserves, mató, etc, amb garanties de màxima qualitat i seguretat alimentària.
Aquest, rep el suport de l’Ajuntament de Jorba, els setze municipis que formen part del Parc Agrari, el Consell Comarcal de l’Anoia, la Diputació de Barcelona i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
Actualment, l’obrador disposa de places disponibles per a nous elaboradors i ofereix una tarifa especial de proves adreçada a totes aquelles persones que vulguin iniciar-se en la transformació alimentària.
