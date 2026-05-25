Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident C-55Arnau TorderaSílvia CaballolPlans cap de setmanaGran Canària - Baxi ManresaRevolució sexual
instagramlinkedin

La Caldera, l’obrador compartit que s’inaugura a la Conca d’Òdena

L’acte d’inauguració de l’obrador compartit del Parc agrari de la Conca d’Òdena tindrà lloc divendres 5 de juny i serà obert a tota la ciutadania

La Caldera, l'Obrador Compartit

La Caldera, l'Obrador Compartit / Parc Agrari de la Conca d'Òdena

Regió7

L’obrador compartit del Parc agrari de la Conca d’Òdena, La Caldera, obre les portes a la ciutadania en un acte d’inauguració per descobrir l’espai i degustar els productes. El pròxim divendres 5 de juny La Caldera comptarà amb la presència de nombrosos productors i elaboradors de la comarca, representants de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal i els diferents Ajuntaments de la Conca d’Òdena i de l’Anoia.

Situada a l’avinguda de l’Ermita de la Sala del municipi de Jorba, la inauguració tindrà lloc a partir de les 19.30 h. La jornada comptarà amb música en directe, un berenar-degustació de productes de proximitat i visites guiades a les instal·lacions.

Totes les activitats seran gratuïtes, però caldrà inscripció prèvia a través de la web del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, parcagrarico.cat. 

Què és La Caldera?

L’obrador compartit La Caldera és un espai professional adreçat a productors i elaboradors d’arreu del territori que vulguin transformar les seves matèries primeres en productes d’alt valor afegit. Amb una superfície total de 120 m2, l’obrador compta amb dues àrees especialitzades: un obrador de vegetals, destinat a la transformació d’hortalisses i fruites, i un obrador de làctics, pensat per a la producció de formatges i derivats. L’equipament permet elaborar cremes de verdures, iogurts, conserves, mató, etc, amb garanties de màxima qualitat i seguretat alimentària.

Aquest, rep el suport de l’Ajuntament de Jorba, els setze municipis que formen part del Parc Agrari, el Consell Comarcal de l’Anoia, la Diputació de Barcelona i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Notícies relacionades

Actualment, l’obrador disposa de places disponibles per a nous elaboradors i ofereix una tarifa especial de proves adreçada a totes aquelles persones que vulguin iniciar-se en la transformació alimentària.

Cartell de la inauguració del'obrador

Cartell de la inauguració del'obrador / Parc Agrari de la Conca d'Òdena

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
  2. Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
  3. Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
  4. La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
  5. El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
  6. Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
  7. El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
  8. La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central

La Caldera, l’obrador compartit que s’inaugura a la Conca d’Òdena

La Caldera, l’obrador compartit que s’inaugura a la Conca d’Òdena

La CGT exigeix transparència sobre la destinació final del cartó recollit al Centre Històric de Manresa

La CGT exigeix transparència sobre la destinació final del cartó recollit al Centre Històric de Manresa

Per què el Coprincipat d'Andorra hauria de ser declarat Patrimoni Mundial de la Unesco?

Per què el Coprincipat d'Andorra hauria de ser declarat Patrimoni Mundial de la Unesco?

Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa

Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa

Un motorista, ferit en un xoc a la carretera de can Massana

Un motorista, ferit en un xoc a la carretera de can Massana

Manresa homenatja Rosa Torné Rojas pel seu centenari

Manresa homenatja Rosa Torné Rojas pel seu centenari

Troben una persona morta dins d'un domicili d’Esparreguera

Troben una persona morta dins d'un domicili d’Esparreguera

Sumar proposa una «trobada estatal de les esquerres» a la tardor i demana a Rufián que concreti la seva proposta

Sumar proposa una «trobada estatal de les esquerres» a la tardor i demana a Rufián que concreti la seva proposta
Tracking Pixel Contents