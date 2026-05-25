El Consell Comarcal i els centres educatius impulsen millores als menjadors escolars de l’Anoia
La nova reunió de la Comissió de Seguiment i Control del Servei de Menjador Escolar té com a objectiu garantir un servei de qualitat als menjadors escolars de la comarca
Regió7
El Consell Comarcal de l'Anoia celebra una nova comissió de treball per garantir el servei de qualitat als menjadors escolars de la comarca. La nova reunió de la Comissió de Seguiment i Control del Servei de Menjador Escolar dels centres adherits al servei comarcal, ha servit per plantejar propostes.
La trobada ha comptat amb la participació de la directora dels Serveis Territorials d’Educació del Penedès, Marisa Vila, el conseller comarcal d’educació, Jordi Gamero, tècnics del Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal equips directius de la majoria dels 17 centres educatius adherits al servei, alcaldes i regidors d’Educació dels municipis implicats, representants de l’Agència de Salut Pública de Catalunya a través del Programa de Revisió de Menús Escolars a Catalunya (PREME) i representants de l’empresa adjudicatària del càtering.
Durant la sessió, la representant del PREME n’ha fet la valoració tècnica i els equips directius dels centres han pogut aportar les seves opinions. Entre les temàtiques que s'han abordat a la reunió, ha estat la proposta de menús escolars per al curs 2026-2027, que després d'alguna modificació ha quedat aprovada.
Altrament, la reunió també ha servit per presentar i valorar el projecte educatiu de les estones de lleure del migdia als menjadors escolars per al curs vinent. Igualment, després de la participació i aportacions dels diferents agents implicats, el document ha estat aprovat.
El Consell Comarcal ha valorat molt positivament la comissió de treball, que posa en relleu la coordinació i el treball conjunt entre administracions, centres educatius, professionals del sector i serveis de salut pública per continuar oferint un servei educatiu i alimentari de qualitat als infants i joves de la comarca.
