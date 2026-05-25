Igualada estrena un Hospital de Dia més ampli, còmode i orientat a l’atenció ambulatòria
El nou Hospital de Dia Polivalent de l'Hospital Universitari d'Igualada es posa en funcionament després de mesos de reforma
Regió7
Les obres de reforma de l’Hospital de Dia Mèdic Polivalent de l’Hospital Universitari d’Igualada han finalitzat després del seu inici el passat mes d'octubre. Durant la darrera setmana ja s'han pogut posar en funcionament les noves instal·lacions que ofereixen un espai més confortable, amable i centrat en la persona.
Després de mesos de renovacions, els professionals i usuaris retornen a l’espai habitual, ubicat a l’Àrea Ambulatòria. Entre les millores destaca la segregació de les zones de consultes i de tractaments, fet que permet guanyar intimitat i comoditat tant per als pacients com per als professionals.
A més, el nou equipament amplia l’horari d’atenció, que serà de les 7:30 h fins a les 21 h, amb el propòsit d’ampliar, també, el perfil de pacients atesos i reforçar el paper d’aquest dispositiu com una alternativa a l’hospitalització convencional.
