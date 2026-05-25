Igualada reunirà colles i gegants en la seva gran cita anual
La XXIV Trobada de Gegants convertirà Igualada en capital de la cultura popular el dissabte 30 de maig
Regió7
Gegants, música i colles convertiran a la localitat d'Igualada en el gran esdeveniment del fet geganter a la ciutat. El 30 de maig els carrers s'ompliran de tradició, música i cultura popular amb la XXIV Trobada de Gegants d'Igualada.
La cita vol ser una gran festa oberta a tota la ciutadania per compartir una tarda de celebració col·lectiva. Infants, famílies, veïnat i visitants ompliran els carrers amb una de les expressions més estimades de la cultura popular catalana.
El cercavila de la jornada s'iniciarà a la plaça dels Porcs i des d'allà el recorregut dels gegants passarà pel carrer del Retir, carrer del Clos, carrer d’Òdena, rambla de Sant Isidre, carrer Garcia Fossas, plaça de la Creu i carrer de l’Argent, fins a arribar a la plaça de l’Ajuntament, on culminarà la celebració.
La XXIV Trobada de Gegants d’Igualada vol valorar la feina de les colles i la importància de preservar i fer créixer aquest patrimoni festiu. Les colles participants es donaran a conèixer aviat, però l’organització ja avança que la trobada serà una oportunitat per compartir plaça i carrer amb altres figures del món geganter, reforçar vincles entre colles i fer visible la vitalitat d’una tradició profundament arrelada al territori.
L’acte està organitzat per la Colla Gegantera del Bisbalet d’Igualada, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, Fira Igualada, l’Ateneu Igualadí i l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya (ACGC).
