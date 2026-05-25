Les dues víctimes mortals de l'accident de l'A-2 a Jorba viatjaven a la furgoneta

Es tracta de dues passatgeres, una de nacionalitat nord-americana, i una altra de nacionalitat colombiana

Punt quilomètric 543 de l'A-2 sentit Barcelona, on va tenir lloc l'accident mortal / Google Maps

Eduard Font Badia

Manresa

Les dues víctimes mortals de l'accident de l'A-2 a Jorba viatjaven a la furgoneta. Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident va ser una col·lisió entre una furgoneta i un turisme. Va passar a l’A-2, al punt quilomètric 543, al terme municipal de Jorba i l’avís es va donar a les 17.35 h.

Quan es va produir l'accident entre tots dos vehicles, en la furgoneta hi viatjaven sis persones, dues de les quals van morir a l'acte. Es tracta de la passatgera davantera, una dona de 62 anys de nacionalitat nord-americana, i una passatgera posterior, una dona de 69 anys i de nacionalitat colombiana. Les altres quatre persones van quedar ferides menys greus i van ser traslladades a l’hospital d’Igualada. Per la seva banda, les dues persones ocupants del turisme van resultar il·leses.

Arran del sinistre, es van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats terrestres i el servei de suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La via es va tallar en sentit Barcelona i es van reobrir tots els carrils finalment a dos quarts de deu del vespre, tot i que encara es registraven fins a 10 km de retencions.

