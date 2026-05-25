Les dues víctimes mortals de l'accident de l'A-2 a Jorba viatjaven a la furgoneta
Es tracta de dues passatgeres, una de nacionalitat nord-americana, i una altra de nacionalitat colombiana
Les dues víctimes mortals de l'accident de l'A-2 a Jorba viatjaven a la furgoneta. Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident va ser una col·lisió entre una furgoneta i un turisme. Va passar a l’A-2, al punt quilomètric 543, al terme municipal de Jorba i l’avís es va donar a les 17.35 h.
Quan es va produir l'accident entre tots dos vehicles, en la furgoneta hi viatjaven sis persones, dues de les quals van morir a l'acte. Es tracta de la passatgera davantera, una dona de 62 anys de nacionalitat nord-americana, i una passatgera posterior, una dona de 69 anys i de nacionalitat colombiana. Les altres quatre persones van quedar ferides menys greus i van ser traslladades a l’hospital d’Igualada. Per la seva banda, les dues persones ocupants del turisme van resultar il·leses.
Arran del sinistre, es van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats terrestres i el servei de suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La via es va tallar en sentit Barcelona i es van reobrir tots els carrils finalment a dos quarts de deu del vespre, tot i que encara es registraven fins a 10 km de retencions.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
- El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
- La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central