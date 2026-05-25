Neix una plataforma a Igualada que analitza la transparència en els projectes públics de la ciutat
Iguadata és un projecte que sorgeix a partir d’un Treball de Final de Màster de Víctor Recio
El projecte Iguadata sorgeix com a plataforma de periodisme de dades per a l'anàlisi de la contractació pública de l'Ajuntament d'Igualada i dels seus organismes municipals. La plataforma ha sigut ideada per Víctor Recio com a Treball Final de Màster en periodisme i comunicació digital, però es publica com una eina periodística independent. El seu llançament oficial ha tingut lloc dilluns 25 de maig.
El seu creador ho defineix com a “projecte que combina dades obertes de contractació, informació mercantil i algoritmes per fer més accessible, comprensible i fiscalitzable la despesa pública municipal”. Tot això pensat per convertir un volum de dades difícils de llegir en informació comprensible i útil per la ciutadania, periodistes, entitats i qualsevol persona interessada a fiscalitzar millor.
És a dir, mirar de manera ordenada com es contracten diners públics municipals, quines empreses reben adjudicacions, quins imports s’acumulen, quins patrons es repeteixen i quines preguntes apareixen. En la seva primera fotografia de dades reuneix: 7.057 contractes, 1.568 empreses adjudicatàries, 6.231 persones vinculades i 110,1 milions d’euros adjudicats.
Com funciona?
“Iguadata es connecta a la base de dades del Registre Públic de Contractes de la Generalitat. D’aquesta manera, s’obtenen tots els contractes públics adjudicats per l’Ajuntament d’Igualada des de l’inici dels registres digitals i, a més, totes les empreses adjudicatàries d’aquests” comunica Víctor Recio i afegeix “Sumat a això, a partir d’una innovadora metodologia, Iguadata es connecta també al Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME), el qual permet obtenir tots els càrrecs actius de les empreses adjudicatàries”.
La plataforma ha utilitzat tres algoritmes propis potenciats per intel·ligència artificial que han permès generar 1.024 alertes. Recio deixa clar que això no vol dir que hi hagi 1.024 irregularitats, sinó que aquestes alertes demanen una lectura més atenta. El primer algoritme detecta possibles patrons de fraccionament; el segon, situacions de concentració i, el tercer, contractes sensibles en contextos electorals.
Casos
Amb la finalitat de mostrar les potencialitats d’Iguadata, es publicaran una sèrie de peces basades en casos detectats per la plataforma. Seran històries concretes, construïdes a partir de dades oficials, que plantegen dubtes sobre la manera com s’ha contractat a Igualada.
Contractes amb imports semblants al límit legal, societats connectades, contractes bessons, contractes menors i contractes sensibles al voltant de les municipals de 2023; són algunes de les alertes que Iguadata ha pogut identificar i que es registren com casos que faria falta una justificació més elevada.
