Òdena instal·la càmeres de seguretat després dels actes vandàlics a l’església de la Verge de la Pau
El consistori també ha fet la neteja de totes les pintades aparegudes a la façana exterior, tant a les parets com a les portes
Després dels actes vandàlics produïts a l’Església de la Verge de la Pau del Pla d’Òdena el passat dimarts 19 de maig, des de l’Ajuntament d’Òdena s’ha actuat amb la màxima urgència per tal de preservar aquest espai i garantir-ne la seguretat. Per això, al final de la setmana passada es van instal·lar dues càmeres de videovigilància que enregistraran els accessos a l’església amb l’objectiu de prevenir i dissuadir possibles nous actes vandàlics.
També s’han dut a terme tasques de neteja de totes les pintades aparegudes a la façana exterior, tant a les parets com a les portes, i també s’ha procedit a la retirada dels objectes religiosos que havien estat desplaçats o afectats. Des de l’Ajuntament es reafirma el compromís amb la preservació del patrimoni local i es condemna qualsevol acte que atempti contra el respecte, la convivència i el patrimoni del nostre municipi.
El consistori ha arribat a penjar a les seves xarxes socials unes fotos d'abans i després dels fets vandàlics per veure com havia quedat l'espai afectat.
