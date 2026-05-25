La Pobla de Claramunt obre la convocatòria del Premi de Recerca Històrica Local Gumersind Bisbal i Gutsems
L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, amb el suport del Centre d’Estudis Jordi Nadal de la Universitat de Barcelona obren una nova edició amb una dotació de 2.000€
Regió7
El Premi de Recerca Històrica Local Gumersind Bisbal i Gutsems ja té la convocatòria oberta tanta per a persones individuals com a col·lectius de recerca. L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, amb el suport del Centre d’Estudis Jordi Nadal de la Universitat de Barcelona inicien una nova edició amb l'objectiu fomentar l’estudi i la investigació sobre la Pobla de Claramunt i la comarca de l’Anoia en l’àmbit de les ciències humanes i socials.
El certamen biennal admet la presentació de treballs o projectes fins al 16 d'octubre de 2026 i presenta una dotació de 2.000 euros. En el cas dels estudis acabats, l’import es lliurarà íntegrament durant l’acte de lliurament del premi. Si s’escull un projecte de recerca, l’aportació econòmica es distribuirà en dues fases vinculades a l’entrega i validació del treball.
El premi serà concedit, en anys alterns, a una de les dues modalitats de la convocatòria: a un estudi d’investigació finalitzat o a un projecte de recerca.
Les temàtiques han d’estar vinculades principalment a la història, la geografia o l’antropologia, i es valorarà especialment la incorporació de la memòria oral i dels testimonis directes de la ciutadania sobre costums, oficis, espais i experiències relacionades amb la Pobla de Claramunt.
En el cas de treballs referits a altres municipis de l’Anoia o a àmbits més amplis, la Pobla haurà de tenir-hi un paper rellevant.
Les obres presentades han de ser inèdites, redactades en català i tenir una extensió d’entre 150 i 450 pàgines. La documentació es podrà presentar presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o bé de manera telemàtica a través de la pàgina web municipal i dels canals previstos per la normativa administrativa vigent.
L’obra premiada podrà ser publicada per l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, que des de l’any 2016 compta amb la col·laboració científica del Centre d’Estudis Jordi Nadal de la Universitat de Barcelona per al desenvolupament d’aquest certamen.
El veredicte es farà públic el febrer de 2027 a l’Ateneu Gumersind Bisbal.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
- El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
- La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central