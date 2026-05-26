El Barri de Xauxa d’Igualada acull la Mostra de Vins a la Conca d’Òdena
La Plaça Catarineu es convertirà aquest divendres en aparador dels vins artesans i varietats autòctones elaborats per productors locals del territori
Ruben Costa
El Barri de Xauxa d’Igualada es convertirà el 29 de maig en l’epicentre del vi de proximitat, amb la celebració de la Mostra de Vins dels Petits Viticultors de la Conca d’Òdena. La iniciativa, impulsada per l’Associació de Petits Viticultors de la Conca d’Òdena, vol apropar al públic la feina dels petits elaboradors del territori i posar en valor la qualitat dels vins que es produeixen a la comarca.
La mostra tindrà lloc al local del Barri de Xauxa, situat al carrer Sant Ignasi, 57, i començarà a les 20:00 hores, allargant-se fins a la mitjanit. Durant tota la nit, els assistents podran degustar vins elaborats pels microproductors participants, molts dels quals treballen amb varietats autòctones recuperades com el sumoll o el carregatx, a més d’altres varietats tradicionals com la garnatxa, el macabeu o la martorella.
L’associació organitzadora treballa des de fa anys en la recuperació de vinyes velles de la Conca d’Òdena i aposta per una viticultura artesanal, vinculada al territori i basada en la producció de proximitat i qualitat. La mostra vol donar visibilitat a aquesta feina i oferir una oportunitat perquè el públic conegui directament els petits cellers i els seus productes.
La proposta també tindrà un component gastronòmic i de barri, ja que durant la vetllada es podran tastar tapes elaborades per veïns i veïnes de Xauxa, reforçant així el caràcter popular i comunitari de l’esdeveniment. L’entrada tindrà un preu de 15 euros, que inclourà el tast de tots els vins participants i una copa de regal. Des de l’organització animen tant els amants del vi com els curiosos a descobrir “el bon vi que es fa a prop de casa” i a conèixer de primera mà el potencial vitivinícola de la Conca d’Òdena.
