Capellades prepara unes noves Festes del Carrer amb canvis en el repartiment dels tortells

La celebració començarà el 5 de juny amb el pregó i mantindrà els actes tradicionals als diferents barris del municipi

Festes del Carrer, Capellades / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

Capellades ja es prepara per celebrar una nova edició de les tradicionals Festes del Carrer, que arribaran coincidint amb la Capvuitada de Corpus, a primers de juny. La programació d’aquest 2026 mantindrà bona part dels actes habituals, però incorporarà una novetat important en el repartiment dels tortells.

Enguany, els tortells no es distribuiran directament a les cases. Les persones que disposin del tiquet hauran d’anar-los a recollir als punts habilitats per la Comissió de Festes del Carrer, que cada dia s’ubicarà en diferents zones dels barris participants. La festa començarà oficialment el divendres 5 de juny amb el pregó a la plaça Verdaguer. L’espai tornarà a lluir una catifa de flors, una proposta estrenada l’any passat que va tenir molt bona rebuda i que s’ha consolidat dins la programació.

La resta d’actes seguiran el format habitual, amb activitats matinals per als més petits i les tradicionals tardes de “treure ball”, primer als barris i posteriorment a la Piscina Blava. El calendari començarà dissabte amb el Barri de les Bledes, continuarà dilluns amb el Barri del Ruc, dimarts amb el Barri del Gegant, dimecres amb el Barri del Ninot i acabarà dijous amb el Barri de les Places. A més, diumenge també s’ha programat una festa infantil al pati de La Lliga.

La Comissió de Festes del Carrer també ha instal·lat una paradeta informativa a la plaça Verdaguer, on es podrà obtenir informació sobre la festa, col·laborar amb l’organització o adquirir productes de marxandatge. Aquesta setmana estarà oberta fins dissabte, de 10:00 a 13:00 hores, mentre que la setmana vinent ampliarà l’horari també a les tardes, de 17:00 a 20:00 hores.

