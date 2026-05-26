Capellades prepara unes noves Festes del Carrer amb canvis en el repartiment dels tortells
La celebració començarà el 5 de juny amb el pregó i mantindrà els actes tradicionals als diferents barris del municipi
Ruben Costa
Capellades ja es prepara per celebrar una nova edició de les tradicionals Festes del Carrer, que arribaran coincidint amb la Capvuitada de Corpus, a primers de juny. La programació d’aquest 2026 mantindrà bona part dels actes habituals, però incorporarà una novetat important en el repartiment dels tortells.
Enguany, els tortells no es distribuiran directament a les cases. Les persones que disposin del tiquet hauran d’anar-los a recollir als punts habilitats per la Comissió de Festes del Carrer, que cada dia s’ubicarà en diferents zones dels barris participants. La festa començarà oficialment el divendres 5 de juny amb el pregó a la plaça Verdaguer. L’espai tornarà a lluir una catifa de flors, una proposta estrenada l’any passat que va tenir molt bona rebuda i que s’ha consolidat dins la programació.
La resta d’actes seguiran el format habitual, amb activitats matinals per als més petits i les tradicionals tardes de “treure ball”, primer als barris i posteriorment a la Piscina Blava. El calendari començarà dissabte amb el Barri de les Bledes, continuarà dilluns amb el Barri del Ruc, dimarts amb el Barri del Gegant, dimecres amb el Barri del Ninot i acabarà dijous amb el Barri de les Places. A més, diumenge també s’ha programat una festa infantil al pati de La Lliga.
La Comissió de Festes del Carrer també ha instal·lat una paradeta informativa a la plaça Verdaguer, on es podrà obtenir informació sobre la festa, col·laborar amb l’organització o adquirir productes de marxandatge. Aquesta setmana estarà oberta fins dissabte, de 10:00 a 13:00 hores, mentre que la setmana vinent ampliarà l’horari també a les tardes, de 17:00 a 20:00 hores.
- Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Paquet no entregat per absència del destinatari': per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- L'accés a Manresa en cotxe des de l'Agulla ja no es fa per la carretera de Santpedor sinó per la rotonda de la Salle