Capellades rep el pla director del verd urbà per millorar els espais verds del municipi
L’estudi de la Diputació de Barcelona detecta manca d’arbrat i poca connexió entre zones verdes i proposa crear dos grans eixos verds al nucli urbà
Ruben Costa
La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Capellades el nou pla director del verd urbà, un document que analitza l’estat actual dels espais verds del municipi i planteja diverses actuacions per millorar-ne la qualitat, la connectivitat i la biodiversitat.
L’estudi conclou que el nucli urbà de Capellades disposa de poca superfície d’espais verds i d’arbrat, i assenyala que molts d’aquests espais tenen una dimensió reduïda, són poc utilitzables i estan mal connectats entre ells. També es destaca que més de la meitat dels carrers del municipi no permeten la plantació d’arbres per les seves característiques urbanístiques. Per donar resposta a aquesta situació, el pla proposa la creació de dos grans eixos verds en carrers del municipi. Aquests espais tindrien una presència dominant de vegetació i servirien per connectar diferents punts rellevants de Capellades, amb l’objectiu de fer més amable i sostenible l’entorn urbà.
El document també incorpora diferents propostes relacionades amb l’increment de la biodiversitat, la selecció d’espècies vegetals adaptades al municipi i l’adequació dels espais verds a les necessitats i condicionants específics de Capellades. Actualment, el municipi compta amb 103.735 metres quadrats d’espais verds i un total de 818 arbres, dels quals 324 es troben en espais viaris. El pla director ha de servir ara com a full de ruta per orientar futures actuacions municipals en matèria de verd urbà i sostenibilitat.
- Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Paquet no entregat per absència del destinatari': per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- L'accés a Manresa en cotxe des de l'Agulla ja no es fa per la carretera de Santpedor sinó per la rotonda de la Salle