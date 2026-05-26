Capellades rep el pla director del verd urbà per millorar els espais verds del municipi

L’estudi de la Diputació de Barcelona detecta manca d’arbrat i poca connexió entre zones verdes i proposa crear dos grans eixos verds al nucli urbà

Proposta d'enjardinament a Capellades / EMC ENGINYERIA I GESTIÓ DE PROJECTES AMBIENTALS

Ruben Costa

Manresa

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Capellades el nou pla director del verd urbà, un document que analitza l’estat actual dels espais verds del municipi i planteja diverses actuacions per millorar-ne la qualitat, la connectivitat i la biodiversitat.

L’estudi conclou que el nucli urbà de Capellades disposa de poca superfície d’espais verds i d’arbrat, i assenyala que molts d’aquests espais tenen una dimensió reduïda, són poc utilitzables i estan mal connectats entre ells. També es destaca que més de la meitat dels carrers del municipi no permeten la plantació d’arbres per les seves característiques urbanístiques. Per donar resposta a aquesta situació, el pla proposa la creació de dos grans eixos verds en carrers del municipi. Aquests espais tindrien una presència dominant de vegetació i servirien per connectar diferents punts rellevants de Capellades, amb l’objectiu de fer més amable i sostenible l’entorn urbà.

El document també incorpora diferents propostes relacionades amb l’increment de la biodiversitat, la selecció d’espècies vegetals adaptades al municipi i l’adequació dels espais verds a les necessitats i condicionants específics de Capellades. Actualment, el municipi compta amb 103.735 metres quadrats d’espais verds i un total de 818 arbres, dels quals 324 es troben en espais viaris. El pla director ha de servir ara com a full de ruta per orientar futures actuacions municipals en matèria de verd urbà i sostenibilitat.

Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató

Hisenda pot fer-te pagar menys si tens fills: l’avantatge fiscal que molts passen per alt

El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: "No puc repartir cartes així"

Necrològiques del 27 de maig del 2026

Marc Bernades, d'Igualada, domina amb autoritat la cursa trail més antiga dels Pirineus

Rosalía aconsegueix cinc guardons en l’inici dels III Premis de l’Acadèmia de la Música

Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat

Capellades prepara unes noves Festes del Carrer amb canvis en el repartiment dels tortells

