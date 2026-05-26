El guitarrista i compositor Lluc Maduell presenta el seu nou àlbum a Sant Martí de Sesgueioles
La proposta musical, titulada "Vida", va transmetre un missatge vitalista, centrat en la necessitat de reconnectar amb allò essencial
Regió7
Sant Martí Sesgueioles va celebrar la presentació de l’àlbum Vida, del guitarrista i compositor Lluc Maduell Soler, en el marc de la segona edició del cicle «Ressons del Roser», a la Capella del Roser.
L’actuació va ser tot un èxit i va comptar amb una molt bona acollida per part del públic assistent.
La proposta Vida va transmetre un missatge vitalista, centrat en les ganes de viure, la llibertat i la necessitat de reconnectar amb allò essencial, generant una atmosfera de complicitat entre músics i públic.
La Capella del Roser, espai patrimonial del segle XVII inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, va tornar a demostrar la seva idoneïtat com a escenari cultural de petit format, destacant per la seva acústica i el seu valor històric.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
- El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
- La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central