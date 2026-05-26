El guitarrista i compositor Lluc Maduell presenta el seu nou àlbum a Sant Martí de Sesgueioles

La proposta musical, titulada "Vida", va transmetre un missatge vitalista, centrat en la necessitat de reconnectar amb allò essencial

El guitarrista i compositor Lluc Maduell presenta el seu nou àlbum a Sant Martí de Sesgueioles

Sant Martí Sesgueioles va celebrar la presentació de l’àlbum Vida, del guitarrista i compositor Lluc Maduell Soler, en el marc de la segona edició del cicle «Ressons del Roser», a la Capella del Roser.

L’actuació va ser tot un èxit i va comptar amb una molt bona acollida per part del públic assistent.

La proposta Vida va transmetre un missatge vitalista, centrat en les ganes de viure, la llibertat i la necessitat de reconnectar amb allò essencial, generant una atmosfera de complicitat entre músics i públic.

La Capella del Roser, espai patrimonial del segle XVII inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, va tornar a demostrar la seva idoneïtat com a escenari cultural de petit format, destacant per la seva acústica i el seu valor històric.

