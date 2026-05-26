Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incident químic a ManresaPiscines municipals de ManresaJonathan Andic abandona MangoColònia AntiusMark BrayLidón GasullRobatori Igualada
instagramlinkedin

La igualadina Nati Veraguas entra a la direcció del Consell Nacional de les Dones

Sònia Guerra, presidenta de l’Institut Català de les Dones, destaca que "és important la col·laboració entre institucions i entitats”

La presidenta de l'ICD i el CNDC, Sònia Guerra, i la vicepresidenta segona del CNDC, Nati Veraguas

La presidenta de l'ICD i el CNDC, Sònia Guerra, i la vicepresidenta segona del CNDC, Nati Veraguas / Gencat

Enric Badia

Enric Badia

Igualada

El Consell Nacional de les Dones de Catalunya ha triat com a nova vicepresidenta segona, la igualadina Nati Veraguas, que és la fundadora i directora de l'associació Dones amb Empenta. Veraguas, jurista i educadora social, també ha ocupat càrrecs destacats al grup Comuns. A l'anterior període legislatiu havia estat a l'executiva nacional dels Comuns com a responsables de feminisme.

El Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC), l'òrgan col·legiat de participació i consulta de l'Institut Català de les Dones (ICD), ha estat proclamada aquest dimarts, en una sessió plenària extraordinària.

Veraguas és la fundadora i directora de l’associació Dones amb Empenta, amb seu a Igualada, i està especialitzada en l’abordatge de les violències masclistes i en el disseny de metodologies d’intervenció. La vicepresidència segona que ocuparà és el principal càrrec electe que escullen les entitats del CNDC i fins ara l’ocupava la politòloga Eugènia Bretones, membre del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya.

Al plenari ha assistit també la presidenta de l’Institut Català de les Dones, que exerceix la presidència del CNDC, Sònia Guerra, i la directora de l’ICD, Alba Garcia, que té el càrrec de vicepresidenta del Consell. Hi han participat 56 entitats en format presencial i en línia.

El Consell està format actualment per més de 470 entitats de dones o que treballen pels drets de les dones. Disposa de més d’una desena de grups de treball que aprofundeixen en temes específics com les violències masclistes, el món rural, la salut i els drets sexuals i reproductius, entre d’altres.

Notícies relacionades

El Consell és l'òrgan col·legiat de participació i consulta de l'Institut Català de les Dones que integra les representacions de les entitats que treballen en programes en favor de la igualtat i la promoció de les dones, així com les diferents entitats de dones del territori català, per a les qüestions vinculades al Pla del Govern en matèria de polítiques de dones en els àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa
  2. Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
  3. Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
  4. Paquet no entregat per absència del destinatari': per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
  5. La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
  6. L'accés a Manresa en cotxe des de l'Agulla ja no es fa per la carretera de Santpedor sinó per la rotonda de la Salle
  7. Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
  8. Joan García, de Sallent, Eric Garcia, de Martorell, i Marc Pubill, de Manresa, representaran la Catalunya central al Mundial de futbol jugant amb Espanya

La igualadina Nati Veraguas entra a la direcció del Consell Nacional de les Dones

La igualadina Nati Veraguas entra a la direcció del Consell Nacional de les Dones

Les sospites contra Zapatero van sorgir el 2024 en aparèixer en un xat d’empresaris imputats com a «Z» o el «Zorro»

Les sospites contra Zapatero van sorgir el 2024 en aparèixer en un xat d’empresaris imputats com a «Z» o el «Zorro»

Els refredats comuns i les al·lèrgies arriben a l’atenció primària: «Estem veient quadres vírics de les vies respiratòries altes»

Els refredats comuns i les al·lèrgies arriben a l’atenció primària: «Estem veient quadres vírics de les vies respiratòries altes»

Barcelona limita al Primavera Sound els festivals que acollirà la plataforma marina del Fòrum després de la seva reforma

Barcelona limita al Primavera Sound els festivals que acollirà la plataforma marina del Fòrum després de la seva reforma

La caminada nocturna solidària de Creu Roja al Bages arriba a la desena edició

La caminada nocturna solidària de Creu Roja al Bages arriba a la desena edició

Peticions de 12 anys de presó per a sis dels implicats en la greu pallisa a un jove el 2017 a les escales del Kursaal

Peticions de 12 anys de presó per a sis dels implicats en la greu pallisa a un jove el 2017 a les escales del Kursaal

El CE Manresa anuncia la continuïtat al primer equip d'Àlex Iglesias

El CE Manresa anuncia la continuïtat al primer equip d'Àlex Iglesias

L'Escola Agrària de Manresa obre el període per apuntar-se als estudis d'Agroecologia i Medi Rural

L'Escola Agrària de Manresa obre el període per apuntar-se als estudis d'Agroecologia i Medi Rural
Tracking Pixel Contents