La igualadina Nati Veraguas entra a la direcció del Consell Nacional de les Dones
Sònia Guerra, presidenta de l’Institut Català de les Dones, destaca que "és important la col·laboració entre institucions i entitats”
El Consell Nacional de les Dones de Catalunya ha triat com a nova vicepresidenta segona, la igualadina Nati Veraguas, que és la fundadora i directora de l'associació Dones amb Empenta. Veraguas, jurista i educadora social, també ha ocupat càrrecs destacats al grup Comuns. A l'anterior període legislatiu havia estat a l'executiva nacional dels Comuns com a responsables de feminisme.
El Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC), l'òrgan col·legiat de participació i consulta de l'Institut Català de les Dones (ICD), ha estat proclamada aquest dimarts, en una sessió plenària extraordinària.
Veraguas és la fundadora i directora de l’associació Dones amb Empenta, amb seu a Igualada, i està especialitzada en l’abordatge de les violències masclistes i en el disseny de metodologies d’intervenció. La vicepresidència segona que ocuparà és el principal càrrec electe que escullen les entitats del CNDC i fins ara l’ocupava la politòloga Eugènia Bretones, membre del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya.
Al plenari ha assistit també la presidenta de l’Institut Català de les Dones, que exerceix la presidència del CNDC, Sònia Guerra, i la directora de l’ICD, Alba Garcia, que té el càrrec de vicepresidenta del Consell. Hi han participat 56 entitats en format presencial i en línia.
El Consell està format actualment per més de 470 entitats de dones o que treballen pels drets de les dones. Disposa de més d’una desena de grups de treball que aprofundeixen en temes específics com les violències masclistes, el món rural, la salut i els drets sexuals i reproductius, entre d’altres.
El Consell és l'òrgan col·legiat de participació i consulta de l'Institut Català de les Dones que integra les representacions de les entitats que treballen en programes en favor de la igualtat i la promoció de les dones, així com les diferents entitats de dones del territori català, per a les qüestions vinculades al Pla del Govern en matèria de polítiques de dones en els àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu.
- Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Paquet no entregat per absència del destinatari': per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- L'accés a Manresa en cotxe des de l'Agulla ja no es fa per la carretera de Santpedor sinó per la rotonda de la Salle
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Joan García, de Sallent, Eric Garcia, de Martorell, i Marc Pubill, de Manresa, representaran la Catalunya central al Mundial de futbol jugant amb Espanya