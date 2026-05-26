La policia d'Igualada deté dues persones que intentaven trencar l'aparador d'una joieria
Els fets han passat de mantinada al centre de la ciutat, i els autors han estat enxampats 'in fraganti' quan estaven picant el vidre amb un martell de grans dimensions
Agents de la Policia Local d'Igualada han aconseguit frustrar aquesta nit un intent de robatori en una joieria de la ciutat, i n'han pogut acabar detenint el lladres. Segons han detallat fonts del cos, els fets han tingut lloc al voltant de les 3 de la matinada, quan han rebut una trucada que els alertava d’aquest intent de robatori en un establiment que està situat a la zona centre.
En concret, quan els policies s’han desplaçat fins al lloc indicat han sorprès un home de 20 anys i una dona de 42 que estaven intentant trencar l'aparador de la joieria utilitzant un martell de grans dimensions.
Agafant-los ‘in fraganti’, han pogut procedir a la seva detenció per un delicte de robatori amb força en grau de temptativa.
Segons les mateixes fonts, al lloc dels fets també s’hi han desplaçat agents dels Mossos d’Esquadra, que investigaran si els arrestats són autors d'altres robatoris amb ‘modus operandi’ similar que s'han produït en les darreres setmanes.
- Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Paquet no entregat per absència del destinatari': per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- L'accés a Manresa en cotxe des de l'Agulla ja no es fa per la carretera de Santpedor sinó per la rotonda de la Salle
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Joan García, de Sallent, Eric Garcia, de Martorell, i Marc Pubill, de Manresa, representaran la Catalunya central al Mundial de futbol jugant amb Espanya