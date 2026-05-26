Una quarantena de veïns de la plaça de l'Ajuntament d'Igualada denuncien anys de soroll i reclamen mesures urgents
Els veïns han presentat una instància a l'Ajuntament i han impulsat una campanya de protesta als balcons
acn
Una quarantena de veïns de la plaça de l'Ajuntament d'Igualada han presentat una instància col·lectiva al consistori per denunciar els "incompliments reiterats" de les ordenances municipals per part d'alguns establiments d'oci i restauració de la zona. Reclamen mesures "urgents i definitives" per garantir el descans i la convivència.
Els afectats asseguren que fa anys que pateixen excessos de soroll, ocupacions "abusives" de l'espai públic i incompliments dels horaris de tancament de terrasses i locals, així com música a volums elevats en establiments sense llicència de bar musical. Per aquest motiu, han impulsat una campanya de protesta als balcons i finestres sota el lema #ProuSoroll.
Els veïns expliquen que totes aquestes situacions ja han estat comunicades en diverses ocasions tant a la Policia Local com a l'Ajuntament. Per això, reclamen una reunió urgent amb l'alcaldia i l'aplicació de diverses mesures, com controls sistemàtics i preventius durant les nits amb més activitat, inspeccions periòdiques sobre sorolls i ocupació de l'espai públic, i l'aplicació "estricta" del règim sancionador previst a les ordenances.
A més, carreguen contra la decisió d'instal·lar aquest estiu un gran envelat d'enllumenat i banderoles festives a la plaça. Asseguren que la proposta s'ha acordat "únicament" amb el comerç i els locals d'oci i restauració i que el veïnat "no ha estat tingut en compte ni informat". En cas que el govern municipal mantingui la instal·lació, reclamen que se'n consensuïn els dies i horaris de funcionament.
Els afectats consideren que el consistori "està prioritzant un model de plaça basat gairebé exclusivament en l'oci nocturn, sense tenir en compte les persones que hi viuen".
Davant la manca de resposta que denuncien haver rebut fins ara, els afectats han decidit organitzar-se formalment i constituir-se en associació veïnal per defensar els seus drets i fer seguiment de les actuacions municipals. Paral·lelament, han impulsat una campanya de protesta amb pancartes als balcons i finestres de la plaça sota l'etiqueta #ProuSoroll, amb diferents lemes vinculats a les problemàtiques que denuncien.
Els veïns asseguren que la convivència entre l'activitat econòmica vinculada a l'oci i la restauració i el descans veïnal "és possible", però exigeixen que es faci complir la normativa "sense excepcions i amb la mateixa exigència per a tothom".
