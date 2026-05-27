Els equips d’Atenció Primària d’Igualada promouen un concurs artístic per prevenir el tabaquisme entre els joves
La iniciativa, emmarcada en la Setmana Sense Fum, convida alumnes d'ESO a reflexionar sobre els hàbits saludales amb el lema "Inhala vida"
Ruben Costa
Els equips d’Atenció Primària d’Igualada han impulsat aquest mes de maig un concurs de dibuix i fotografia adreçat als alumnes d’ESO dels centres educatius de la ciutat amb l’objectiu de prevenir el tabaquisme entre la població jove. La iniciativa s’emmarca en la Setmana Sense Fum i el Dia Mundial Sense Fum, que se celebra el 31 de maig, i està impulsada pel CAP Igualada Nord (Consorci Sanitari de l’Anoia) i el CAP Igualada Urbà (ICS Anoia), amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, a través del Programa Salut i Escola.
El concurs, recuperat després de la interrupció durant la pandèmia, vol fomentar la reflexió crítica sobre els riscos del consum de tabac i de les cigarretes electròniques mitjançant un format creatiu i participatiu. Els estudiants han de presentar obres originals inspirades en el lema “Inhala vida”, amb missatges relacionats amb els beneficis de no fumar i els hàbits de vida saludables. Cada participant pot presentar un màxim de dues obres i s’han establert dues categories: 1r i 2n d’ESO, i 3r i 4t d’ESO. El termini per participar-hi finalitza aquest divendres 29 de maig.
La proposta també inclou sessions informatives als centres educatius i la distribució de material educatiu per sensibilitzar sobre els efectes del tabac, en un context en què l’edat d’inici del consum a Catalunya se situa al voltant dels 13 anys i la majoria de fumadors comença abans dels 21. El jurat estarà format per representants dels equips d’Atenció Primària, del Programa Salut i Escola, de l’Ajuntament d’Igualada i de l’àmbit educatiu i artístic. Les obres guanyadores i finalistes rebran premis i es preveu una exposició pública coincidint amb el final de la Setmana Sense Fum.
