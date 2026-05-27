La Igualada Urban Running va reunir 1.300 participants a la capital de l'Anoia
Durant tot el dissabte es van anar desenvolupant diferents proves, d'adults, de cotxets, de nens i, enguany, la novetat de la Llebre i el Tortuga
La Igualada Urban Running va reunir, dissabte, més de 1.300 participants al centre de la ciutat, segons les dades que ha donat a conèixer aquest dimecres l'Ajuntament de la ciutat. Superades les 15 edicions, la Igualada Urban Running es consolida com una de les cites destacades del calendari esportiu igualadí, apostant per un model de ciutat activa, oberta i participativa. La jornada va combinar esport, activitat física, música i ambient festiu amb propostes pensades per a totes les edats.
La recollida de dorsals es va fer a primera hora del matí. Va coincidir, pràcticament, amb la popular Zumba Solidària, organitzada conjuntament amb l’associació Som Prematurs, una activitat va portar unes 200 persones a la Plaça Cal Font. A la tarda va arribar el torn de les curses infantils i familiars, amb la Cursa de Cotxets més gran del món, la Mini Run i la Cursa Infantil by Kids&Us, que van tornar a reunir centenars d’infants i famílies pels carrers del centre d’Igualada en un ambient lúdic i esportiu.
Una de les grans novetats de l’edició va ser la Cursa de la Llebre i la Tortuga, una prova eliminatòria i dinàmica en col·laboració amb Run Club Igualada, que va aportar un format diferent i molt participatiu a la jornada. Amb sortides progressives i ritmes cada vegada més exigents, la proposta va generar gran expectació i ambient entre participants i públic.
La prova principal, la cursa 5K patrocinada per Punto Blanco, va tancar la jornada amb centenars de corredors i corredores recorrent els carrers cèntrics de la ciutat en una cursa oberta tant a esportistes competitius com a participants populars.
A més de les proves esportives, la jornada també va comptar amb animacions al llarg del recorregut, activitats comercials organitzades pels establiments de la ciutat i una festa final amb DJ Neus González a la zona d’arribada. Lla Igualada Urban Running és una de les activitats populars amb més participació de la ciutat.
