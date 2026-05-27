L’Igualada BikeParadise torna al Parc Central amb figures internacionals del BMX freestyle
La competició reunirà aquest diumenge alguns dels millors riders del moment en una jornada que recuperarà l’essència original del BMX Bowl
Ruben Costa
L’Skatepark del Parc Central d’Igualada tornarà a ser aquest diumenge l’escenari d’una de les cites destacades del BMX freestyle amb la celebració de la UWS Igualada BikeParadise Comp ‘26. La competició reunirà riders nacionals i internacionals en una jornada que combinarà esport, espectacle i cultura urbana.
La prova es disputarà en la modalitat BMX Bowl i comptarà amb categories Junior, Expert i Pro, a més de premis en metàl·lic i diferents obsequis per als participants. L’organització destaca que aquesta edició aposta per recuperar “l’essència més pura” del BMX freestyle i consolidar Igualada com un dels punts de referència de l’escena estatal.
Entre els participants internacionals confirmats hi ha els francesos Sasha Cambon, Remi Briant i Sheim Paillard, el britànic Ike Duly, l’eslovè Matej Zan i el colombià Robin Meza. També hi prendran part alguns dels riders més destacats de l’Estat, com Saul Vilar, de Vigo; Javitxu de la Torre i Tommy Verney, de Madrid; Arkaitz Armendariz, de Pamplona; Daniel Santiago, de Barcelona, i l’igualadí Pau Sala. La Igualada BikeParadise Comp compta amb una llarga trajectòria vinculada als esports urbans. Els seus orígens es remunten a mitjans dels anys noranta i, amb el pas del temps, s’ha consolidat com una de les competicions de referència del BMX freestyle estatal.
