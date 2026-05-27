Estudiants d'Igualada protesten per la retallada d'activitats i reclamen una educació pública de qualitat
Han fet proclames com 'Colònies sí, drets també' i han mostrat un cartell amb el lema 'Fora de l'aula també és escola'
Mar Martí (ACN)
Uns 70 estudiants d'instituts d'Igualada s'han concentrat aquest dimecres a la plaça de l'Ajuntament amb el lema 'Fora de l'aula també és escola' i amb crits de 'colònies sí, drets també'. El moviment va néixer d'un grup d'alumnes de l'Institut Pere Vives Vich que estaven en desacord amb la decisió dels docents de cancel·lar sortides i colònies si el Govern no accepta les seves reivindicacions.
Els estudiants asseguren que "no van en contra dels professors", sinó que creuen que han d'anar "tots a l'una". "Creiem que hi ha altres maneres per aconseguir més coses", ha assegurat Ona Guillen. També ho creu Nora Lara: "Hem de fer més pressió tots junts cap a la Generalitat. No és just que ens treguin coses a nosaltres per millorar l'educació".
