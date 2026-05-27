Ubrique premia Xavier Badia i el Clúster de la Pell en una fira marcada per l’agermanament amb Igualada
La fira “Bajo la Piel” reforça els vincles històrics entre les dues ciutats, que han formalitzat l’agermanament amb reconeixements al sector de la pell i una destacada participació cultural igualadina
Ruben Costa
La fira “Bajo la Piel”, organitzada per l’Ajuntament d’Ubrique, ha tingut enguany una forta vinculació amb Igualada, no només per la signatura de l’agermanament entre les dues ciutats, sinó també per diversos actes que han posat en valor la relació històrica i econòmica entre els dos territoris a través del sector de la pell.
En aquest marc, Ubrique ha reconegut dues figures clau del sector igualadí. D’una banda, Xavier Badia, de Curtidos Badia, ha rebut la distinció “Patacabra de honor” per la seva trajectòria i per més de tres dècades de relació professional amb la ciutat andalusa. Badia ha destacat la bona acollida rebuda i ha subratllat que el vincle entre Ubrique i Igualada va més enllà d’una empresa concreta, sinó que implica tota la indústria igualadina de la pell. D’altra banda, el Clúster de la Pell d’Igualada ha estat guardonat amb el premi “Embajadores de la piel”, un reconeixement que posa en valor la col·laboració entre els dos pols productius. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha celebrat el guardó i ha destacat la complementarietat entre ambdues ciutats, que han sabut connectar tradició i innovació per situar els seus productes en mercats internacionals de primer nivell.
L’agermanament entre Igualada i Ubrique també ha tingut un important component cultural amb la participació dels Moixiganguers d’Igualada, que han portat els castells fins a terres andaluses en el marc dels actes de la fira. La colla castellera ha realitzat diverses actuacions que han despertat gran expectació i emoció entre el públic local, molts dels quals han viscut per primera vegada aquesta tradició catalana.
Els actes institucionals han inclòs la signatura oficial de l’agermanament, amb la presència de representants dels dos municipis, entitats del sector de la pell i l’Associació d’Agermanaments. Tant des d’Igualada com des d’Ubrique s’ha destacat que aquest vincle formalitza una relació que ja feia anys que existia i que ara s’amplia també al camp cultural i social.
