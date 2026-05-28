Castellolí rep la visita institucional del president Salvador Illa
La visita del president de la generalitat ha permès que conegui la situació del municipi i inaugurar la nova seu de l'empresa Fragrance Science
Regió7
L'Ajuntament de Castellolí rep la visita del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. La visita institucional s’ha produït amb motiu del desplaçament del president al municipi per assistir a la inauguració de la nova seu de l’empresa Fragrance Science, situada al polígon de Can Parera.
L’alcalde, Joan Serra Muset, diversos membres del consistori, i la resta d’alcaldes de la Conca d’Òdena han estat els quals han donat la benvinguda al municipi al president aquest dimecres 27 de maig.
Concretament, entre els assistents s'hi trobaven l’alcalde de Castellolí, Joan Serra, els regidors Vicenç Serra, Sergi Vila, Eduard Burgés i Glòria Saiz. A la recepció també hi han assistit els alcaldes i alcaldesses dels municipis que formen part de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena: Marc Castells, alcalde d’Igualada i president de la Mancomunitat; Noemí Trucharte, alcaldessa de Vilanova del Camí i presidenta del Consell Comarcal de l’Anoia; Jesús Miguel Juárez “Schummi”, alcalde de Santa Margarida de Montbui; Jaume Xaus, alcalde d’Òdena; Toni Mabras, alcalde de la Pobla de Claramunt; i Pilar Queralt, alcaldessa de Jorba.
Durant l’acte, l’alcalde ha destacat la consolidació del sector industrial de Can Parera, que ja està completat, fet que demostra la capacitat de la Conca d’Òdena per atraure activitat econòmica. Serra ha parlat també dels reptes del municipi, com ara la manca d’habitatge, i el nou traçat de l’autovia A-2. En nom de la Mancomunitat, els alcaldes també li han plantejat la necessitat que l’INCASÒL desenvolupi la urbanització del sòl industrial del Pla director urbanístic d’activitat econòmica de la Conca d’Òdena i el dèficit d’infraestructures energètiques que pateix el territori.
En el decurs de la visita, Salvador Illa ha signat el llibre d’honor de l’Ajuntament i ha fet lectura de l’escrit que hi ha deixat recollit. Posteriorment, el president i l’alcalde han mantingut una reunió privada al despatx d’alcaldia.
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- La Xixo obrirà un nou local a Manresa a finals de juny
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així
- Grup Aquacenter, amb seu a Santpedor, quadruplica la seva facturació en 4 anys, fins als 100 milions
- El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya
- Les llars de La Parada d’Ampans a Manresa obriran el juny i donaran feina a 50 professionals