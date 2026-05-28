Detingut a Igualada per circular amb un cotxe robat i donant positiu d'alcoholèmia
Es va intentar escapar de la policia, però va acabar xocant contra un vehicle estacionat
La Policia Local d'Igualada va detenir dijous de la setmana passada a un home de 52 anys per diversos delictes relacionats amb la conducció. De nit, els agents van observar que un cotxe que circulava per la zona del Rec treia espurnes d'una roda.
La Policia Local va intentar aturar-lo, però el conductor es va escapar, fins que al cap de poca estona va col·lidir amb un vehicle estacionat. En aquell moment, el conductor va abandonar el cotxe i va iniciar una fugida a peu, encara que finalment va poder ser detingut.
Un cop ja en mans dels agents, aquests van poder comprovar que el cotxe no era seu, motiu pel qual el van detenir i es van instruir diligències penals per delictes de robatori d'ús de vehicle de motor i de danys. També va quedar denunciat per alcoholèmia positiva. Al final, la Policia Local d'Igualada va retornar el cotxe al seu propietari.
